В центре Одессы огромная акация раздавила машину с людьми: в городе деревопад (фото, видео)

28 апреля в Одессе вновь деревопад. Сильный ветер ломает ветки у деревьев, а порой и полностью обрушивает их. В результате страдают люди и транспорт.

Самое масштабное падение дерева 28 апреля произошло на улице Торговой. Там крупная акация упала на припаркованные автомобили. В одном из них находились люди. Деблокировать их пришлось спасателям с помощью специального инструмента. К счастью, травмы никто не получил.

Ранее большое дерево упало и полностью перегородило улицу Проценко. Движение транспорта по ней невозможно.

Напоминаем, к концу суток в регионе сохранятся порывы северного ветра, 15-18 м/с. Поэтому ходить и стоять под деревьями и вблизи деревьев опасно и для здоровья, и для жизни.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала предупреждение Гидрометцентра Черного и Азовского морей о том, что до конца 28 апреля 2023 года в Одессе и области сохранятся порывы северного ветра 15-18 м/с.

В этой связи одесские городские власти обратились к одесситам и гостям города с просьбой быть внимательными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также водителей просили не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

Ровно месяц назад, 28 марта, в Одессе также был большой древопад из-за ветра. Тогда деревья, которые упали, сильно травмировали двоих прохожих и повредили множество автомобилей.

А в области ветер повалил даже водонапорную башню .

Фото: «Думская», «Одесса-ИНФО»; видео: «Думская»