Ураганный ветер повалил в Одессе более сотни деревьев

В Одесской области без света уже 41 населенный пункт Энергетики не успевают восстанавливать повреждения электросетей, вызванные сильным ветром. Если утром без света были 28 населенных пунктов, то после обеда 28 марта их число выросло до 41. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе деревопад остановил трамваи Сегодня, во вторник, 28 марта 2023 года, в Одессе из-за сильного порывистого ветра падают деревья, в в свою очередь привело к временной остановке нескольких трамваев. ПОДРОБНЕЕ