Ураганный ветер повалил в Одессе более сотни деревьев

Сильный ветер, накрывший Одессу город во вторник, 28 марта 2023 года, повалил и повредил 104 дерева на территории города. На утро среды, 29 марта, специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» убрали около половины из них.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», ссылаясь на данные коммунальных служб.
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются и сегодня.
Ранее сообщалось, что в Одессе упало полсотни деревьев.
Напомним, деревопад из-за сильного ветра в Одессе 28 марта стал настоящим бедствием: пострадали люди и автомобили.
По прогнозам, ветреная погода ожидается и сегодня, 29 марта.