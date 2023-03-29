Новости Одессы и Одесской области

Ураганный ветер повалил в Одессе более сотни деревьев

Ураганный ветер повалил в Одессе более сотни деревьев

Сильный ветер, накрывший Одессу город во вторник, 28 марта 2023 года, повалил и повредил 104 дерева на территории города. На утро среды, 29 марта, специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест» убрали около половины из них.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», ссылаясь на данные коммунальных служб.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются и сегодня.

Последствия урагана в Одессе 28 марта 2023

Ранее сообщалось, что в Одессе упало полсотни деревьев.

Напомним, деревопад из-за сильного ветра в Одессе 28 марта стал настоящим бедствием: пострадали люди и автомобили.

По прогнозам, ветреная погода ожидается и сегодня, 29 марта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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