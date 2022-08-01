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С 1 августа антибиотики можно купить только по рецепту

С 1 августа антибиотики можно купить только по рецепту

С сегодняшнего дня, 1 августа 2022 года, для покупки антибиотиков в аптеке нужно будет предъявить электронный рецепт.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, это первый шаг в решении проблемы неконтролируемого употребления лекарств, а также – первый этап внедрения электронного рецепта на все рецептурные препараты в Украине.

Ранее планировалось, что антибиотики станут продавать по электронному рецепту с апреля 2022 года. Но планы скорректировала война. И теперь переходный период введения е-рецепта на антибиотики продлится с 1 августа до конца текущего года.

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Выписывать электронные рецепты будут в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Это значит, что, заболев, человек будет вынужден обратиться к врачу. Если специалист решит, что это необходимо, он выпишет рецепт на антибиотик в электронной системе, а на телефон пациента придет СМС с соответствующим кодом. В рецепте будет указано действующее вещество, его лекарственная форма (ампулы, таблетки) и дозировка. Кроме того, врач также укажет способ применения и продолжительность приема.

Если же медучреждение к ЕСОЗ не подключено, врач по-прежнему сможет выдавать пациентам бумажные рецепты. В этом случае врач должен распечатать справку с указанной информацией и кодом, заверить ее подписью и печатью. Такую справку человек сможет предъявить в любой аптеке и выбрать препарат, подходящий по цене. На справке фармацевт поставит штамп «Відпущено» и отдаст ее пациенту вместе с лекарством.

Срок действия е-рецепта на антибиотики, как и информационной справки, составит 30 дней.

Ответы на самые распространенные вопросы в связи с продажей антибиотиков строго по рецепту можно узнать в нашей статье: Антибиотики по электронному рецепту: что изменится с 1 августа?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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