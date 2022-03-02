Как получить «Доступные лекарства» в военное время?

В связи с введением военного положения упрощена процедура выдачи рецептов на лекарства, которые можно получить бесплатно или с незначительной доплатой по программе «Доступные лекарства».

При сбоях в работе электронной системы здравоохранения пациент вместо электронного рецепта может получить бумажный рецепт у любого врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, независимо от того, подписана у пациента декларация с этим врачом или нет*.

Аптеки должны принимать бумажные рецепты на лекарства, входящие в программу, и учитывать их в бумажной форме. Медработники смогут внести записи о выданном рецепте в реестр электронной системы здравоохранения после появления соответствующей технической возможности.

*Согласно приказу Минздрава №388 от 28.02.2022.

Источник: lb.ua

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