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Доллар по 40: подорожают ли в Украине продукты и горючее? Комментарий эксперта (видео)

Национальный банк Украины поднял официальный курс гривны по отношению к доллару на 25%. С начала войны доллар стоил 29,25 гривны, но с 21 июля он поднялся до 36,56 гривны. В обменниках американская валюта уже пересекла отметку в 40 гривен. Тем временем эксперты говорят, что это ненадолго и курс снова упадет.

Да, действительно, был всплеск. Курс был даже 42 гривны. Теперь вернулся к 40. Скорее всего, курс вернется до 38-39 гривен за доллар. То есть этот всплеск – это такая заслуга спекулянтов”, – говорит киевский экономист Александр Охрименко.

Несмотря на рост курса доллара, он вряд ли повлияет на рост цен на продукты и горючее – все из-за того, что экономика работает в условиях военного положения.

Экономист объясняет: “Чем выше курс, тем больше люди тратят гривну на покупку долларов. Потратили – хорошо. И меньше тратят деньги на покупку товаров. По этой причине цены даже не растут. Этот фактор сдерживает рост цен, как ни странно. В условиях войны обычные экономические закономерности не всегда срабатывают”.

До конца года курс доллара может снизиться. По словам Александра Охрименко, это будет зависеть, в том числе от экспорта зерна. Если он начнется в полном объеме, мы увидим спад цены на доллар и существенную ревальвацию гривны. Но это может произойти через несколько месяцев.

Ранее мы сообщали,что Нацбанк опустил официальный курс гривны к основным мировым валютам на 25%. Теперь по курсу НБУ 1 доллар стоит 36, 56 грн.

А обменным пунктам валют, кроме банковских, НБУ запретил выставлять табло с курсом валют.

Запрет показывать курс валют на табло вызвал бурю эмоций в соцсетях и породил массу шуток и мемов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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