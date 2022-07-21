В одесских обменниках резко вырос курс доллара и евро

Доллары и евро в обменниках подорожали сразу на 3 гривны, дойдя до отметки в 40 грн. Ранее сегодня НБУ повысил официальный курс с 29, 26 грн за доллар до 36, 56 грн за доллар.

После того, как стало известно, что официальный курс гривны снижен сразу на 25%, поползли вверх и ценники на валюту в обменниках. Если вчера, с среднем, доллар продавали по 37 грн, то сегодня он уже стоит 40.

В НБУ свое решение объяснили двумя главными причинами:

В Украине из-за войны изменились фундаментальные характеристики экономики;

Доллар США украпился по отношению к другим валютам.

При этом новый официальный курс, как и предыдущий, будет фиксированным.

В НБУ называют положительными последствия своего решения, и считают, что падение гривны:

Это позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей;

Сблизит курсовые условия для разных групп бизнеса и населения;

Поддержит устойчивость экономики в условиях войны.

Отметим, что курс доллара и евро вырос по всей Украине. Обменники продают доллары примерно по 40 грн не только в Одессе, но и в Киеве, Харькове, Днепре и в других украинских городах.

Первыми на рост курса доллара отреагировали некоторые сети АЗС. Там стоимость бензина А95 поднялась до 59 грн за литр. Но на большинстве заправок еще держатся старые цены. В любом случае, за обесцениканием гривни последует рост цен на весь импорт, а не только топливо.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Приватбанке и Монобанке с 6 июля безналичный курс обмена валют стал рыночным и его приравняли к наличному. Раньше евро и доллар по безналу стоили дешевле.