Запрет Нацбанка показывать курс валют в обменниках породил шквал мемов

Решение Нацбанка Украины о запрете показывать курс валют на табло и обменных пунктах вызвала бурю эмоций в соцсетях и, само собой не могло не породить массу шуток и мемов. «Одесская жизнь» собрала самые забавные из них.

Так, сетевые остряки предложили пойти дальше и начать скрывать цену товаров в магазинах, чтобы покупатели, чего доброго не подумали, что «все дорого». Кто-то предлагает перенять опыт у интернет-продавцов, не желающих «светить» цену, а кто-то шутит про «чувствительный» контент. Ну, и без отсылок к известным фильмам и популярному сериалу Netflix тоже не обошлось:

Как сообщалось ранее, Нацбанк Украины запретил обменным пунктам валют, кроме банковских, выставлять табло с курсом валют. Такой шаг у регулятора объяснили стремлением минимизировать спекуляции на валютном рынке в условиях войны.