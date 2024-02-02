Девять лет без крыши над головой: как живут переселенцы из оккупированного в 2014 году Донбасса

Наш рассказ — о Марине Николаевне Овчаровой, которая девять лет находится вдали от родного города в поисках постоянной крыши над головой.

Уехала из родного города, и нет связи с родными

Марина Николаевна — уроженка Луганска. С началом войны в 2014 году выехала из оккупированного города и переехала в поселок Сергеевка Белгород-Днестровского района. С тех пор она не видела своих родных. Мама умерла в 2017-м, а с сестрой уже несколько лет нет связи.

Сначала Марина Николаевна проходила лечение в санаториях Белгород-Днестровщины, поскольку состоит на медицинском учете и имеет вторую группу инвалидности (суицидную), а также является участником ликвидации Чернобыльской аварии первой категории.

Марину Николаевну вместе с другими переселенцами перемещали в различные санатории и места, пригодные для проживания. Заодно она начала искать возможность реализовать свое законное право на получение постоянного социального жилья.

Как прожить на три тысячи, арендуя квартиру?

Несколько лет назад начала обивать пороги Управления жилищно-коммунального хозяйства Белгорода-Днестровского. Обращалась с многочисленными заявлениями, пытаясь стать в очередь на социальное жилье, к специалисту по жилью Ларисе Николаевне Жбанковой.

Как нам сообщила Марина Николаевна, ей много раз отказывали. Но после ее многочисленных обращений, заявлений и писем в различные городские и региональные институты в 2022 году переселенку из Луганска таки поставили в очередь на получение социального жилья.

К тому времени Марине Николаевне пришлось сменить семь мест жительства.

Сейчас она живет в съемной квартире, которую оплачивает за собственные деньги. Женщине 54 года, но по состоянию здоровья работать она не может, поэтому ее единственным источником доходов является социальная помощь от государства в размере 3 тысячи гривен.

— Я не требую хоромы, я была бы рада и комнате в общежитии или небольшой однокомнатной квартире на первом или втором этаже, — говорит женщина, озадаченная тем, что внутренне перемещенных лиц сегодня часто оставляют один на один с их проблемами.

Но она не отступала, продолжала настойчиво требовать, чтобы соответствующие службы поставили ее на учет.

Жилье предоставили, но кое-что не учли

В 2019, 2020 и 2021 годах — три года подряд — ей в просьбе вновь и вновь отказывали. В 2022 году документы наконец приняли, и Марина Николаевна с облегчением начала ждать столь необходимое ей жилье. И в этом же году ей была предоставлена однокомнатная квартира на 9-м этаже. Но, учитывая особенности заболевания нашей героини, ей противопоказано для постоянного проживания жилье, расположенное на высоких этажах.

— Я когда узнала, у меня волосы встали дыбом. Как можно мне, с моей группой инвалидности, предоставлять квартиру на 9-м этаже? В документах, которые я предоставила, все было указано, но это вообще никто не принял во внимание, — жалуется переселенка.

Итак, от долгожданного жилья пришлось отказаться и начинать новый круг борьбы. Марина Николаевна начала звонить и писать в Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Там заявление женщины приняли, в базу данных внесли, но, как ответил специалист, денег на реализацию ее законного права пока нет. «Когда в государстве именно на эти цели появятся донорские средства от международных организаций, тогда можно будет рассмотреть ваш вопрос», — ответили ей в вышеупомянутом министерстве.

Есть вопросы к местным властям

Итак, находясь на очередном этапе ожидания, она пытается достучаться и до местной власти.

— Я ведь не одна такая, со своей проблемой. Нас, переселенцев, в Белгороде-Днестровском много. Почему бы эту проблему не решить на месте, почему бы не отремонтировать нежилые общежития и не раздать нам по комнате? Мы жили бы себе и радовались. А сейчас каждый сам решает свои проблемы. Но в одиночку это делать сложно. А поскольку я одна и у меня нет никакой поддержки, то вынуждена обращаться ко всем, кто может мне помочь в моей ситуации, — этими словами закончился наш телефонный разговор с переселенкой из Луганска Мариной Овчаровой.

Мы, с разрешения героини публикации, публикуем ее номер телефона для тех, кому есть чем помочь, или для людей, оказавшихся в похожей ситуации: (067) 896-13-72.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.