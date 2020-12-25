Новости Одессы и Одесской области

Дерибасовская-2020: непростой год в жизни главной улицы Одессы (фото)

Дерибасовская-2020: непростой год в жизни главной улицы Одессы (фото)

Ах, Дерибабушка! Как живешь, главная улица Одессы? Удивительно: сравниваешь фотографии Дерибасовской в конце декабря 2019-январе 2020-го с сегодняшними, декабрьскими 2020-го, и вроде ничего не изменилось. Картинка поразительно совпадает: такая же мега-елка в окружении тех же мега-игрушек. Как будто вступила Дерибасовская в этот год и окончила его совершенно одинаково. А ведь это не так. Потому как разделила главная улица все проблемы и сложности 2020-го с одесситами. Хлебнула, как и все мы.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Январь-февраль

Январско-февральская Дерибасовская радовалась никак не зимнему теплу, праздновала Рождество и Масленицу и (словно чувствовала!) сохранила в полном «составе» все летние площадки.

Дерибасовская-2020, январь

Дерибасовская в январе 2020 года

Дерибасовская-2020, февраль

Февраль 2020-го

Такая странная весна

Пока одесситы обсуждали тему, что летние площадки на главной улице города стали круглогодичными, наступила весна, а с ней — грянул на наши головы и улицы мартовский карантин («ковид», пандемия, «корона», «зараза»). И если поначалу мало кто принял это всерьез, то мартовско-апрельские «картинки» главной улицы — это нечто. Закрытый «Пассаж» и все остальные магазины (кроме «Таврии В» в «Европе»), кафе-рестораны. И уже никаких очередей к Утесову и 12-му стулу, дабы сфотографироваться. И такая пустота-тишина…

Дерибасовская-2020, март, карантин

Дерибасовская-2020, март, строгий карантин

Дерибасовская-2020, март, загс

Карантин ужесточался, переименовывался, но и в апреле Дерибасовскую можно было видеть совершенно опустевшей.

Дерибасовская-2020, апрель, карантин

Дерибасовская-2020, в апреле

Ах, лето!

Зато в мае одесситы таки повыбегали из карантина на главную улицу города, «оккупировали» открывшиеся летние площадки. Карантин адаптивный, «смягченный»? Да хоть какой угодно: Дерибасовская ожила в один миг. Она наполнилась голосами, уличными музыкантами и художниками. Так, из мая она и впрыгнула в лето, с пусть уменьшившимися по количеству, но все же многочисленными гостями города. И уже было не протолкнуться по вечерам сквозь группы гуляющих, фотографирующихся и катающихся на всех тех же лошадках-пони.

Дерибасовская-2020, май

Горсад в мае

Дерибасовская-2020, май, Компот

Еще открыт «Компот»

Дерибасовская-2020, в мае

Дерибасовская-2020, май, летние площадки

Май, летние площадки

Дерибасовская-2020, июнь

Дерибасовская в июне

Дерибасовская-2020, июнь, машинки

Дерибасовская-2020, июль, лошадка

В июле

Дерибасовская-2020, июль, прогулка

Дерибасовская-2020, июль, пони

Дерибасовская-2020, июль

Осенние перемены

Первый день осени на главной улице практически ничем не отличался от лета: Дерибасовская усиленно «гуляла», словно пыталась забыть «то, что было в карантин». А карантин, тем временем, как бы продолжался. А печальные цифры росли, становясь горестной статистикой.

Дерибасовская-2020, сентябрь

Дерибасовская-2020, сентябрь, кафе

В сентябре

Дерибасовская-2020, в сентябре

Октябрь-2020 стал одним из самых знаковых в общей «картинке» главной улицы города. На одном из домов на Дерибасовской вывесили уличный указатель, где улицу «переименовали» в «ДерЕбасовскую». Было очень смешно.

Дерибасовская-2020, октябрь, табличка

В октябре на улице появился еще один памятник — «Голос Одессы».

Дерибасовская-2020, октябрь, Голос Одессы

Памятник «Голос Одессы», открытый в октябре

В самом конце октября стало известно, что на улице закрываются два знаковых места — рестораны «Стейкхаус» и «Компот», а корова Ромина «отправляется в путешествие». В ноябре Ромину на повозке печально-торжественно и с эскортом провожали «куда-то».

Дерибасовская-2020, октябрь,Ромина

Октябрь, Ромина еще на месте

Дерибасовская-2020, октябрь

«Стейкхаус» закрывается

Ну а вскоре на Дерибасовскую, как и на всех нас «свалился» карантин выходного дня —такой период, когда все усиленно делали вид, что они таки-да карантинят. Дерибасовская на выходных большей частью карантинила: закрывалась «Одесская ярмарка», еда — на вынос, столики были увиты оградительными лентами.

Дерибасовская-2020, ноябрь, карантин

Ноябрь, карантин выходного дня

Дерибасовская-2020, ноябрь

Тоже ноябрь

Новый год к нам мчится

Потом отменили и это: и Дерибасовская решила, что пора готовиться к Новому году, чем и неторопливо занялась под пугающий «аккомпанемент» предстоящего локдауна.

Дерибасовская-2020, декабрь

Декабрь, уже без «Стейкхауса», «Компота» и Ромины

И вот — снова елки на главной улице города, фотозоны, мега-игрушки на радость детям и взрослым. И вечная вера нашей Дерибабушки во все самое лучшее.

Дерибасовская-2020, декабрь, елка

Декабрь 2020 года

Дерибасовская-2020, в декабре

Фото автора

Вас также может заинтересовать: 2020-й в фото: чем жила Одесса в этом году (фото).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить