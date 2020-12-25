Дерибасовская-2020: непростой год в жизни главной улицы Одессы (фото)

Ах, Дерибабушка! Как живешь, главная улица Одессы? Удивительно: сравниваешь фотографии Дерибасовской в конце декабря 2019-январе 2020-го с сегодняшними, декабрьскими 2020-го, и вроде ничего не изменилось. Картинка поразительно совпадает: такая же мега-елка в окружении тех же мега-игрушек. Как будто вступила Дерибасовская в этот год и окончила его совершенно одинаково. А ведь это не так. Потому как разделила главная улица все проблемы и сложности 2020-го с одесситами. Хлебнула, как и все мы.

Январь-февраль

Январско-февральская Дерибасовская радовалась никак не зимнему теплу, праздновала Рождество и Масленицу и (словно чувствовала!) сохранила в полном «составе» все летние площадки.

Такая странная весна

Пока одесситы обсуждали тему, что летние площадки на главной улице города стали круглогодичными, наступила весна, а с ней — грянул на наши головы и улицы мартовский карантин («ковид», пандемия, «корона», «зараза»). И если поначалу мало кто принял это всерьез, то мартовско-апрельские «картинки» главной улицы — это нечто. Закрытый «Пассаж» и все остальные магазины (кроме «Таврии В» в «Европе»), кафе-рестораны. И уже никаких очередей к Утесову и 12-му стулу, дабы сфотографироваться. И такая пустота-тишина…

Карантин ужесточался, переименовывался, но и в апреле Дерибасовскую можно было видеть совершенно опустевшей.

Ах, лето!

Зато в мае одесситы таки повыбегали из карантина на главную улицу города, «оккупировали» открывшиеся летние площадки. Карантин адаптивный, «смягченный»? Да хоть какой угодно: Дерибасовская ожила в один миг. Она наполнилась голосами, уличными музыкантами и художниками. Так, из мая она и впрыгнула в лето, с пусть уменьшившимися по количеству, но все же многочисленными гостями города. И уже было не протолкнуться по вечерам сквозь группы гуляющих, фотографирующихся и катающихся на всех тех же лошадках-пони.

Осенние перемены

Первый день осени на главной улице практически ничем не отличался от лета: Дерибасовская усиленно «гуляла», словно пыталась забыть «то, что было в карантин». А карантин, тем временем, как бы продолжался. А печальные цифры росли, становясь горестной статистикой.

Октябрь-2020 стал одним из самых знаковых в общей «картинке» главной улицы города. На одном из домов на Дерибасовской вывесили уличный указатель, где улицу «переименовали» в «ДерЕбасовскую». Было очень смешно.

В октябре на улице появился еще один памятник — «Голос Одессы».

В самом конце октября стало известно, что на улице закрываются два знаковых места — рестораны «Стейкхаус» и «Компот», а корова Ромина «отправляется в путешествие». В ноябре Ромину на повозке печально-торжественно и с эскортом провожали «куда-то».

Ну а вскоре на Дерибасовскую, как и на всех нас «свалился» карантин выходного дня —такой период, когда все усиленно делали вид, что они таки-да карантинят. Дерибасовская на выходных большей частью карантинила: закрывалась «Одесская ярмарка», еда — на вынос, столики были увиты оградительными лентами.

Новый год к нам мчится

Потом отменили и это: и Дерибасовская решила, что пора готовиться к Новому году, чем и неторопливо занялась под пугающий «аккомпанемент» предстоящего локдауна.

И вот — снова елки на главной улице города, фотозоны, мега-игрушки на радость детям и взрослым. И вечная вера нашей Дерибабушки во все самое лучшее.

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