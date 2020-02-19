Очень теплая зима: летние площадки Одессы становятся круглогодичными (фото)

Летние площадки на улицах города, как и обычно, вызывают у одесситов неоднозначное отношение.

В самом деле, они занимают много места на тротуарах, порой приходится их не просто обходить, а переходить на другую сторону улицы. Ну, или шагать между столиками, «впритык» к жующим и выпивающим.

Тема давняя, но если тема «летняя площадка и ее неудобства» у тех, кто «против», к середине осени обычно исчезала сама собой до следующего сезона, то теперь намечается иная тенденция.

Проходя по центру города, видим: летние площадки по причине очень теплой зимы превратились в «круглогодичные». В самом деле, зачем закрываться, если народ готов проводить время за столиком даже в зимние месяцы. А народ очень даже готов — зима побаловала теплом и отсутствием осадков (за исключением нескольких дней).

В результате у нас получается то, что вы видите на предоставленных фото.

Что же до негодования по поводу «из-за этих столиков пройти невозможно», то недавно в соцсетях получился очередной взрыв эмоций. На углу Дерибасовской и Ришельевской появился деревянный настил. Одесситы решили, что это строится очередная летняя площадка.

Побывав на этом месте, мы настила уже не увидели. А вот пояснительный щит с извинениями за временные неудобства отыскали. На нем значится, что здесь будут проводиться реставрационные работы подвальных нежилых помещений на Дерибасовской угол Ришельевской под кафе.

Фото автора

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