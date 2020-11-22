Карантин выходного дня в Одессе: жизнь на вынос (фоторепортаж)

В карантин выходного дня в Одессе «под номером два» (первый то ли был, то ли его не было на прошлых выходных) в центре города стало заметно меньше людей. То ли «охоты» за маски на носу (в руках, карманах, сумках) побоялись, то ли народ решил, что делать там по выходным нечего.

«Одесская ярмарка» на Дерибасовской проявила полное согласие с карантином выходного дня: днем здесь все было закрыто. Выставленные же столики на улице были «оккупированы» теми, кто все же решил прогуляться по главной улице города и купил еду на вынос в другом месте.

«У нас теперь по выходным жизнь на вынос и только в масках», — услышала я очередное одесское меткое выражение. Так ли это?

Что касается масок, то все, как и другие дни: заходим в магазин (тот же продуктовый) — надеваем, потом снимаем, подходим к кассе — надеваем. Что касается транспорта, то что в маршрутках, что в трамваях — все по-прежнему: кто в масках, кто без них. Наверное, есть исключения, и там в салонах «все строго». Мне на этих выходных «исключения» в транспорте не встретились.

Да, многое теперь и в самом деле только на вынос. И многие магазины «четко» закрыты.

Кофемашины, шурмичные трудятся вовсю, у «Макдональдса» и «КФС» собираются очереди — строго только на вынос. Но полученное на вынос надо где-то съесть-выпить. Люди усаживаются на обычные скамейки на Дерибасовской, идут в Горсад, находят любые места «присесть», едят даже стоя.

В ТЦ «Афина», между тем, работает себе кафешка. Никаких очередей. Люди спокойно сидят тут же за столиками.

Многие кафе работают исключительно «на вынос». Но и тут находится лазейка. Далеко не все кафешки выдают еду и напитки через окошки. А зайти вовнутрь и заказать — это ведь тоже получается «на вынос». Что и наблюдается, к примеру, на ул. Садовой.

«На вынос» касается не только кафе. «Работаем под заказ», «работаем онлайн», «на вынос и доставку», «резервируй на сайте — покупай в магазине», «выдача интерент-заказов» — этими и другими объявлениями на входах обвешены практически все «непродуктовые» магазины. И что в результате? Да все то же: вроде как и закрыт магазин, у нас же карантин выходного дня. Посетители там есть? Так они просто зашли свой интернет-заказ забрать.

Ну а если вы не хотите вглядываться в окна магазинов-кафе, чтобы определить, закрыто тут «по полной» или все же можно отыскать «лазейку» — вам на «Привоз». Здесь по-прежнему открыто все…

Читайте также: Карантин выходного дня в Одессе: что работает, а что закрыто в центре города? (фото)

Фото: Мария Котова