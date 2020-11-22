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Карантин выходного дня в Одессе: жизнь на вынос (фоторепортаж)

Карантин выходного дня в Одессе: жизнь на вынос (фоторепортаж)

В карантин выходного дня в Одессе «под номером два» (первый то ли был, то ли его не было на прошлых выходных) в центре города стало заметно меньше людей. То ли «охоты» за маски на носу (в руках, карманах, сумках) побоялись, то ли народ решил, что делать там по выходным нечего.

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«Одесская ярмарка» на Дерибасовской проявила полное согласие с карантином выходного дня: днем здесь все было закрыто. Выставленные же столики на улице были «оккупированы» теми, кто все же решил прогуляться по главной улице города и купил еду на вынос в другом месте.

«У нас теперь по выходным жизнь на вынос и только в масках», — услышала я очередное одесское меткое выражение. Так ли это?

Что касается масок, то все, как и другие дни: заходим в магазин (тот же продуктовый) — надеваем, потом снимаем, подходим к кассе — надеваем. Что касается транспорта, то что в маршрутках, что в трамваях — все по-прежнему: кто в масках, кто без них. Наверное, есть исключения, и там в салонах «все строго». Мне на этих выходных «исключения» в транспорте не встретились.

Да, многое теперь и в самом деле только на вынос. И многие магазины «четко» закрыты.

Кофемашины, шурмичные трудятся вовсю, у «Макдональдса» и «КФС» собираются очереди — строго только на вынос. Но полученное на вынос надо где-то съесть-выпить. Люди усаживаются на обычные скамейки на Дерибасовской, идут в Горсад, находят любые места «присесть», едят даже стоя.

В ТЦ «Афина», между тем, работает себе кафешка. Никаких очередей. Люди спокойно сидят тут же за столиками.

Многие кафе работают исключительно «на вынос». Но и тут находится лазейка. Далеко не все кафешки выдают еду и напитки через окошки. А зайти вовнутрь и заказать — это ведь тоже получается «на вынос». Что и наблюдается, к примеру, на ул. Садовой.

«На вынос» касается не только кафе. «Работаем под заказ», «работаем онлайн», «на вынос и доставку», «резервируй на сайте — покупай в магазине», «выдача интерент-заказов» — этими и другими объявлениями на входах обвешены практически все «непродуктовые» магазины. И что в результате? Да все то же: вроде как и закрыт магазин, у нас же карантин выходного дня. Посетители там есть? Так они просто зашли свой интернет-заказ забрать.

Ну а если вы не хотите вглядываться в окна магазинов-кафе, чтобы определить, закрыто тут «по полной» или все же можно отыскать «лазейку» — вам на «Привоз». Здесь по-прежнему открыто все…

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Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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