В первый день последнего месяца осени-2020 знаменитая одесская корова Ромина покинула Дерибасовскую.

Произошло это, как мы рассказывали, в связи с закрытием ресторанов «Стейкхаус» и «Компот» на главной улице города. Именно здесь и обитала наша модница Ромина.

Ромина выезжала с Дерибасовской на повозке, под печальную мелодию, в сопровождении официантов.

Многие снимали это зрелище на видео, одесситы делали снимки. Ромина, как написал один из них, «ушла с Дерибасовской в историю вся в белом».

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала «биографию» Ромины.

Видео — Курс.Одесса

Фото Ромины — Мария Котова