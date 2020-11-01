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Одесская корова Ромина покидала Дерибасовскую на повозке и с почетным эскортом (видео)

Одесская корова Ромина покидала Дерибасовскую на повозке и с почетным эскортом (видео)

В первый день последнего месяца осени-2020 знаменитая одесская корова Ромина покинула Дерибасовскую.

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Произошло это, как мы рассказывали, в связи с закрытием ресторанов «Стейкхаус» и «Компот» на главной улице города. Именно здесь и обитала наша модница Ромина.

Ромина выезжала с Дерибасовской на повозке, под печальную мелодию, в сопровождении официантов.

Многие снимали это зрелище на видео, одесситы делали снимки. Ромина, как написал один из них, «ушла с Дерибасовской в историю вся в белом».

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала «биографию» Ромины.

Видео — Курс.Одесса

Фото Ромины — Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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