В первый день последнего месяца осени-2020 знаменитая одесская корова Ромина покинула Дерибасовскую.
Произошло это, как мы рассказывали, в связи с закрытием ресторанов «Стейкхаус» и «Компот» на главной улице города. Именно здесь и обитала наша модница Ромина.
Ромина выезжала с Дерибасовской на повозке, под печальную мелодию, в сопровождении официантов.
Многие снимали это зрелище на видео, одесситы делали снимки. Ромина, как написал один из них, «ушла с Дерибасовской в историю вся в белом».
Недавно «Одесская жизнь» рассказывала «биографию» Ромины.
Видео — Курс.Одесса
Фото Ромины — Мария Котова