Июнь по-одесски: немного дождит, немного гремит (фоторепортаж)

И все же жизнь продолжается. Сегодня поразила «картинка», даже не одна: женщины покупают себе цветы. Вот дождик поливает, а они цветы покупают. Смотрю – не знаю, то ли улыбаться, то ли плакать. Пожалуй, если бы не полномасштабная война, я бы внимания на это не обратила.

Маленькие уличные кафе еще больше пытаются украситься. Стулья и столики стоят себе, умываются под дождем. Дождик закончился, девушки выходят, протирают их, ждут посетителей. А дождик снова начинается…

К привычным темам за столиками добавилась «поговорим за свет»… Графики, «еда портится в холодильнике», «никаких запасов не сделаешь», «ягоды или фрукты на зиму не заморозишь»…

Одна женщина не сдержалась:

– Такая война… Люди гибнут!.. А вы про ягодки и фрукты на зиму!

Спора не возникло. Все как по команде замолчали…

А дождик снова начал потихоньку капать, потом усилился, а дальше опять вышло солнышко: день такой выдался в начале июня.

Одесские газоны и клумбы радуются: умываются себе дождиком, падают понемногу на землю ягодки шелковицы, как летом в самом разгаре.

Кто-то – за продуктами, кто-то занят другими делами…

По дороге вижу: лежит на асфальте метла. Слышу голос прохожего по этому поводу:

– О, это уже какая-то ведьмочка к нам прилетела? Надеюсь, хорошая ведьмочка. Как в той песне: «буде тобі, враже, все, як відьма скаже!»

Шутим. Значит, живем…

Ранее мы рассказывали: Май по-одесски: королевская красота роз и их символика.

Фото автора