Июнь по-одесски: немного дождит, немного гремит (фоторепортаж)

Июнь по-одесски: немного дождит, немного гремит (фоторепортаж)

Такой день выдался в начале июня: дождик, гром, солнышко. И так по кругу. Достаем зонтики, прячем зонтики… А утром опять «бахнуло». Потому что война. Поэтому и гром, простой июньский гром, воспринимается не как обычно уже третий год подряд. Потому и погода кажется тревожной какой-то…

И все же жизнь продолжается. Сегодня поразила «картинка», даже не одна: женщины покупают себе цветы. Вот дождик поливает, а они цветы покупают. Смотрю – не знаю, то ли улыбаться, то ли плакать. Пожалуй, если бы не полномасштабная война, я бы внимания на это не обратила.

Июнь в Одессе, покупка цветов
Июнь в Одессе, цветы
Июнь в Одессе, торговля цветами
Июнь в Одессе, прохожие
Дождь в Одессе
Июнь в Одессе, зелень
Июнь по-одесски, после дождя
Июнь в Одессе, на улице

Маленькие уличные кафе еще больше пытаются украситься. Стулья и столики стоят себе, умываются под дождем. Дождик закончился, девушки выходят, протирают их, ждут посетителей. А дождик снова начинается…

К привычным темам за столиками добавилась «поговорим за свет»… Графики, «еда портится в холодильнике», «никаких запасов не сделаешь», «ягоды или фрукты на зиму не заморозишь»…

Одна женщина не сдержалась:

– Такая война… Люди гибнут!.. А вы про ягодки и фрукты на зиму!

Спора не возникло. Все как по команде замолчали…

Июнь в Одессе, декор
Июнь в Одессе, кафе
Июнь в Одессе, ваза
Июнь в Одессе, самокат
Июнь по-одесски
Июнь в Одессе, на рынке
Июнь в Одессе, балкон
Июнь в Одессе, плющ
Июнь в Одессе, листья после дождя

А дождик снова начал потихоньку капать, потом усилился, а дальше опять вышло солнышко: день такой выдался в начале июня.

Одесские газоны и клумбы радуются: умываются себе дождиком, падают понемногу на землю ягодки шелковицы, как летом в самом разгаре.

Кто-то – за продуктами, кто-то занят другими делами…

По дороге вижу: лежит на асфальте метла. Слышу голос прохожего по этому поводу:

– О, это уже какая-то ведьмочка к нам прилетела? Надеюсь, хорошая ведьмочка. Как в той песне: «буде тобі, враже, все, як відьма скаже!»

Шутим. Значит, живем…

Июнь в Одессе, метла
Июнь в Одессе, машины
Июнь в Одессе, на улице в центре
Июнь в Одессе, газон
Июнь в Одессе, у магазина
Июнь в Одессе, под зонтиком
Июнь в Одессе, асфальт
Июнь в Одессе,трава
Июнь в Одессе, деревья и авто

Ранее мы рассказывали: Май по-одесски: королевская красота роз и их символика.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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