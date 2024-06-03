Цены на Новом Базаре Одессы в начале лета: сладенькая вишня, золотая кукурузка

Ну вот вам и классическое лето: что на календаре, что по погоде. Жара, воздушная тревога… А на Новом базаре, как всегда: и за покупками люди пришли, и просто прогуляться, кофе-чаю выпить, поболтать «за жизнь».
Лучшее успокаивающее
На базаре с началом лета, конечно, многое изменилось: покупатели все больше присматриваются к молодым овощам-фруктам… Ну а что касается «поговорить», то все больше о «бахах», «лучшем успокаивающем» и других наших новостях и проблемах… Ну и, конечно, о ценах…
– Это что, черешня такая почти черная?
– Да какая черешня? Это – вишня. Классная, сладенькая.
Потенциальный покупатель узнает цену (120 грн), и идет дальше, даже что-то шепчет тихо о «безумных ценах»…
– О, смотри, кукуруза уже появилась! Сколько?
Продавец называет цену:
– Сто гривен.
– Сто гривен что? Килограмм?
– Да какой килограмм! Одна кукуруза сто гривен. Вы же только присмотритесь к ней: кукурузка молоденькая, сладенькая, золотая!
Покупатель все еще не верит, смотрит на товар:
– О, таки она золотая!.. Высочайшей пробы это золото… Боже, сто гривен за одну «штучку»! Неужели кто-то покупает?
– Покупает, покупает!
Но, конечно, не только золотая кукурузка красуется на Новом рынке.
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 30-35 грн;
- картофель «молодой» – 35-50 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 450-130 грн;
- свекла – 25-30 грн;
- кабачки – 40-50 грн;
- огурцы – 40-50 грн;
- сладкий перец – 80-120 грн;
- баклажаны – 60-100 грн;
- капуста «молодая» – 20-35 грн;
- морковь («старая») – 25-35 грн; («молодая») – 60-80 грн;
- чеснок молодой – 140-150 грн;
- редис – 20-30 грн;
- зеленый горошек – 100-130 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 25-35 грн;
- лимоны – 50-70 грн;
- апельсины – 60-80 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- клубника – 70-130 грн;
- черешня – 60-120 грн;
- вишня – 120-130 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 25-50 грн;
- брынза – 150-200 грн;
- творог – 70-180 грн.
О ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 240-250 грн;
- антрекот – 200-220 грн;
- шея – 230-270 грн;
- ребра – 130-150 грн.
Свинина
- задняя часть – 180-200 грн;
- шея – 220-240 грн;
- лопатка – 200-210 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 280 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 100-150;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 220-270 грн.
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