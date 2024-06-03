Цены на Новом Базаре Одессы в начале лета: сладенькая вишня, золотая кукурузка

Цены на Новом Базаре Одессы в начале лета: сладенькая вишня, золотая кукурузка

Ну вот вам и классическое лето: что на календаре, что по погоде. Жара, воздушная тревога… А на Новом базаре, как всегда: и за покупками люди пришли, и просто прогуляться, кофе-чаю выпить, поболтать «за жизнь».

Лучшее успокаивающее

Одесса, Новый рынок в начале лета

На базаре с началом лета, конечно, многое изменилось: покупатели все больше присматриваются к молодым овощам-фруктам… Ну а что касается «поговорить», то все больше о «бахах», «лучшем успокаивающем» и других наших новостях и проблемах… Ну и, конечно, о ценах…

– Это что, черешня такая почти черная?

– Да какая черешня? Это – вишня. Классная, сладенькая.

Потенциальный покупатель узнает цену (120 грн), и идет дальше, даже что-то шепчет тихо о «безумных ценах»…

Покупатель на одесском Новом рынке

– О, смотри, кукуруза уже появилась! Сколько?

Продавец называет цену:

– Сто гривен.

– Сто гривен что? Килограмм?

– Да какой килограмм! Одна кукуруза сто гривен. Вы же только присмотритесь к ней: кукурузка молоденькая, сладенькая, золотая!

Покупатель все еще не верит, смотрит на товар:

– О, таки она золотая!.. Высочайшей пробы это золото… Боже, сто гривен за одну «штучку»! Неужели кто-то покупает?

– Покупает, покупает!

Но, конечно, не только золотая кукурузка красуется на Новом рынке.

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

Овощи на Новом рынке

  • картофель – 30-35 грн;
  • картофель «молодой» – 35-50 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 450-130 грн;
  • свекла – 25-30 грн;
  • кабачки – 40-50 грн;
  • огурцы – 40-50 грн;
  • сладкий перец – 80-120 грн;
  • баклажаны – 60-100 грн;
  • капуста «молодая» – 20-35 грн;
  • морковь («старая») – 25-35 грн; («молодая») – 60-80 грн;
  • чеснок молодой – 140-150 грн;
  • редис – 20-30 грн;
  • зеленый горошек – 100-130 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Одесский Новый базар: овощи

Овощи в начале лета на Новом рынке

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

Новый базар: яйца, фрукты, пельмени

  • яблоки – 25-35 грн;
  • лимоны – 50-70 грн;
  • апельсины – 60-80 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • клубника – 70-130 грн;
  • черешня – 60-120 грн;
  • вишня – 120-130 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

Одесский Новый рынок, молочный корпус

  • яйца (десяток) – 25-50 грн;
  • брынза – 150-200 грн;
  • творог – 70-180 грн.

О ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • антрекот – 200-220 грн;
  • шея – 230-270 грн;
  • ребра – 130-150 грн.

Мясо на Новом базаре в Одессе

Свинина

  • задняя часть – 180-200 грн;
  • шея – 220-240 грн;
  • лопатка – 200-210 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 280 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

Рыба на Новом рынке

  • карп – 100-150;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 220-270 грн.

Читайте также и сравнивайте: Одесский Новый базар в конце апреля: море клубники и золотой молодой горошек.

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua