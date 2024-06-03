Цены на Новом Базаре Одессы в начале лета: сладенькая вишня, золотая кукурузка

Лучшее успокаивающее

На базаре с началом лета, конечно, многое изменилось: покупатели все больше присматриваются к молодым овощам-фруктам… Ну а что касается «поговорить», то все больше о «бахах», «лучшем успокаивающем» и других наших новостях и проблемах… Ну и, конечно, о ценах…

– Это что, черешня такая почти черная?

– Да какая черешня? Это – вишня. Классная, сладенькая.

Потенциальный покупатель узнает цену (120 грн), и идет дальше, даже что-то шепчет тихо о «безумных ценах»…

– О, смотри, кукуруза уже появилась! Сколько?

Продавец называет цену:

– Сто гривен.

– Сто гривен что? Килограмм?

– Да какой килограмм! Одна кукуруза сто гривен. Вы же только присмотритесь к ней: кукурузка молоденькая, сладенькая, золотая!

Покупатель все еще не верит, смотрит на товар:

– О, таки она золотая!.. Высочайшей пробы это золото… Боже, сто гривен за одну «штучку»! Неужели кто-то покупает?

– Покупает, покупает!

Но, конечно, не только золотая кукурузка красуется на Новом рынке.

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 30-35 грн;

картофель «молодой» – 35-50 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 450-130 грн;

свекла – 25-30 грн;

кабачки – 40-50 грн;

огурцы – 40-50 грн;

сладкий перец – 80-120 грн;

баклажаны – 60-100 грн;

капуста «молодая» – 20-35 грн;

морковь («старая») – 25-35 грн; («молодая») – 60-80 грн;

чеснок молодой – 140-150 грн;

редис – 20-30 грн;

зеленый горошек – 100-130 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 25-35 грн;

лимоны – 50-70 грн;

апельсины – 60-80 грн;

бананы – 60-80 грн;

гранаты – 90-120 грн;

клубника – 70-130 грн;

черешня – 60-120 грн;

вишня – 120-130 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 25-50 грн;

брынза – 150-200 грн;

творог – 70-180 грн.

О ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 240-250 грн;

антрекот – 200-220 грн;

шея – 230-270 грн;

ребра – 130-150 грн.

Свинина

задняя часть – 180-200 грн;

шея – 220-240 грн;

лопатка – 200-210 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 280 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 100-150;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 220-270 грн.

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