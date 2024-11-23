День памяти жертв Голодомора: трагедия, которую нельзя забыть

Голодомор – трагическая страница истории Украины

В 1932-1933 годах Украина пережила страшный голод, вызванный искусственно созданными условиями.

Руководство СССР в 1932 году установило для Украины недостижимые планы хлебозаготовок, что привело к разрушительному упадку целых сел. Кроме того, было введено насильственное изъятие продовольствия, что впоследствии сопровождалось «Законом о 5 колосках», который предусматривал суровые наказания, вплоть до расстрела, для тех, кто собирал даже минимальное количество зерна.

В то же время советское руководство продолжало экспортировать зерно в другие страны, намеренно скрывая масштабы гуманитарного кризиса и отвергая предложения международной помощи.

Политика насильственной коллективизации и изъятия зерна привела к массовой гибели людей. Множество семей было уничтожено, целые деревни вымерли. Этот голод стал не только физической, но и моральной трагедией для украинского народа.

По данным Международной ассоциации исследователей Голодомора-геноцида, тогда умерло около 10,5 миллионов украинцев. Среди них было немало детей. Особенно сильно пострадали центральные и восточные регионы Украины: Киевская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Полтавская, Черниговская, Житомирская, Одесская и Винницкая области.

Как появился День памяти жертв Голодомора

В 1993 году тогдашний президент Украины Леонид Кравчук подписал указ «О мерах в связи с 60-й годовщиной голодомора в Украине». Тогда же был торжественно открыт памятный знак «Жертвам Голодомора 1932-1933 года» на Михайловской площади в Киеве, который до появления Мемориала жертв Голодомора, выполнял функции места памяти жертв геноцида.

Впоследствии, в 1998 году, страна установила официальный День памяти жертв Голодомора.

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла важный законодательный акт, официально признав Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Название этого памятного дня в течение многих лет претерпевало изменения. В 2000 году он был официально переименован в «День памяти жертв Голодомора и политических репрессий». Это название сохранилось до 2007 года, когда он стал называться «Днем памяти жертв Голодоморов и политических репрессий». В конце концов, в 2007 году скорбный день был упрощен до «Дня памяти жертв Голодоморов»

Как чтят память жертв Голодомора в Украине

Национальная память о жертвах Голодомора является важным элементом украинской идентичности. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, церемонии возложения цветов и минута молчания. А вечером жители зажигают свечи в окнах своих домов в память о тех, кто не выжил в те страшные годы.

Памятные мероприятия напоминают нам о важности сохранения исторической правды и необходимости предотвращения подобных трагедий в будущем. Голодомор остается живым в памяти украинского народа, служа напоминанием о необходимости защиты прав и свобод каждого человека.

Голодомор признан геноцидом многими странами мира. Историки продолжают исследовать и документировать события того времени, чтобы сохранить правду о тех ужасах для будущих поколений.

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