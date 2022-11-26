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В Художественном музее открылась выставка ко Дню памяти жертв Голодомора

В Художественном музее открылась выставка ко Дню памяти жертв Голодомора

Выставка картин ко Дню памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов: «Голодомор: глазами украинских художников», открылась 26 ноября 2022 в Одесском художественном музее.

На выставке будут представлены более 50 работ украинских художников (Николая Бондаренко, Веры Бариновой-Кулебы, Нестора Кизенко, Нины Марченко, Николая Шевцова, Владимира Куткина, Ивана Новобранца и Илька Мироненко и других) из частной коллекции директора Американо-украинского делового совета Моргана Уильямса.

Средствами изобразительного искусства организаторы выставки хотят обратить внимание на одну из крупнейших трагедий украинского народа — Голодомора, признанного геноцидом в 18 странах.

Про эту трагедию долго умышленно умалчивали и упоминание о ней было идеологическим табу. Организаторы голодомора и их единомышленники в будущем хотели, чтобы память о ней ушла в небытие.

Большевистско-коммунистическая репрессивная система работала на то, чтобы вытравить у народа его историческую память. Информация о масштабном вымирании крестьян в результате экспроприации зерна, скота, продуктов и личного имущества упорно умалчивалась как во время самой трагедии, так и впоследствии. Лишь упоминание о голоде квалифицировалось как контрреволюционная деятельность, впоследствии как антисоветская агитация и пропаганда.

Практически все работы коллекции Моргана Уильямса созданы после 1988 года, когда после десятилетий запретов и умолчаний было впервые официально признано, что в 1932-1933 годах миллионы украинцев были уничтожены голодом.

С тех пор коллекция регулярно пополняется новыми работами, которые наглядно уступают процессу художественного освоения темы Голодомора и его художественного переосмысления, детерминированного течением времени, идеологическими стереотипами и доминантами.

Организаторы мероприятия: Департамент культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации, Американо-украинский деловой совет (USUBC).

Посетить выставку можно до 30 декабря 2022 г. по адресу: г.Одесса, улица Софиевская, 5-А.

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