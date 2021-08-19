19 августа 1991 года в СССР начались события, которые ускорили провозглашение Украиной независимости. Михаила Горбачева заблокировали на даче в Крыму, а власть в Москве взяли заговорщики.

Давайте вспомним, что произошло в те дни и почему это важно.

Что означает аббревиатура ГКЧП?

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) — такое название взяли себе люди, которые хотели устранить от власти Горбачева и сохранить СССР.

Дело в том, что к августу 1991 года СССР уже распадался по объективным причинам. В республиках шли необратимые процессы на пути к получению независимости. И чтобы хоть как-то остановить этот процесс, в Москве решили переделать СССР на новый лад. Для этого придумали проект нового союзного государства (ССГ). Правда, не все республики собирались к нему присоединиться.

Подписание договора президент СССР Горбачев анонсировал на 20 августа. Но этого не произошло — в 6 часов утра 19 августа по советскому радио и телевидению передали, что в стране вводится чрезвычайное положение и власть переходит к вице-президенту СССР Геннадию Янаеву. Тем временем в Москву вошла военная техника.

То есть это был военный переворот?

Совершенно верно. Когда употребляют слово путч — имеют в виду мятеж или вооруженное восстание. Члены ГКЧП были не совсем простыми людьми: в основном кремлевская верхушка и министры силового блока. Они заручились поддержкой армии, милиции и КГБ. Отдавали приказы своим подчиненным, а те их исполняли.

И как в ГКЧП хотели остановить распад советского союза?

Они приняли несколько постановлений. Во-первых, объявили недействительными все законы и решения в республиках, которые противоречат Конституции СССР. Имелись в виду решения о независимости, об экономической самостоятельности, о переходе объектов угольной и металлургической промышленности, которые принимались во многих республиках, в том числе и в Украине.

Во-вторых, ГКЧП приостановило деятельность всех партий и организаций. Поставило под контроль средства массовой информации. В течение нескольких дней по телевидению показывали только балет «Лебединое озеро» и выступления участников ГКЧП.

В-третьих, запретили все митинги и забастовки. Ввели комендантский час, приказали патрулировать улицы.

По их мнению, такие меры должны были восстановить законность, не допустить хаос, преодолеть гражданскую войну и сохранить территориальную целостность.

Что помешало ГКЧП остаться у власти?

В Москве тогда ходили слухи, что ГКЧП собирается отдать военным приказ на штурм Белого дома. Поэтому туда инстинктивно стягивались люди, которым не нравилось такое развитие событий. По оценкам наблюдателей, с 19 по 21 августа на улицы вышло до 100 тысяч горожан. Самые популярные лозунги тех дней: «Фашизм не пройдет!», «Свободу!» и «ГКЧП — под суд!».

21 августа возле Белого дома начался митинг, где выступил российский президент Ельцин. Он забрался на танк и зачитал свое обращение в защиту демократии. Демонстранты сооружали баррикады и не собирались расходиться. Армия и милиция переходили на сторону защитников Белого дома.

Во второй половине дня ГКЧП выпустило указ о своем роспуске.

24 августа Верховная рада провозгласила независимость Украины. А Советский союз перестал существовать через несколько месяцев после тех событий.

Что потом сделали с участниками ГКЧП? Их судили?

Да, но не всех. Некоторые покончили жизнь самоубийством, не дожидаясь ареста. В 1994 году подсудимых по делу о ГКЧП амнистировали.

Получается, если бы не ГКЧП, то Украина подписала договор о союзе с Москвой?

Это не так. Украина не собиралась подписывать договор о новом союзе 20 августа. Еще в конце июня 1991 года Верховная рада приняла постановление, в котором перенесла обсуждение проекта этого договора на 15 сентября. Поэтому прямой связи здесь нет. А вот последействия этого государственного переворота действительно подтолкнули Украину к принятию Акта о независимости. Ведь первая его строчка гласила: «исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года… Верховная рада провозглашает независимость Украины».

Мы уже рассказывали о том, что происходило в Одессе в августе 1991 года и как одесситы отнеслись к путчу ГКЧП.

Фото: welt.de