Дело Артема Рябчука – стрелка из Днепра: версии, смерть, месть и система

20-летнего солдата-срочника из Одесской области Артема Рябчука, служившего в воинской части 3021 Национальной гвардии Украины в Днепре, обвиняют в том, что рано утром 27 января он расстрелял из автомата десятерых человек, пять из которых погибли. Сейчас друзья Артема, его бывшие одноклассники, сокурсники по колледжу, соседи по небольшому селу Броска Измаильского района пытаются понять, что же заставило парня перечеркнуть жизнь нескольких человек и свою собственную, а через несколько часов прийти в ужас от содеянного и по собственному желанию сдаться полиции.

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Суд избрал Рябчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.Перед этим солдат признал свою вину и попросил отправить его в СИЗО, а не на гауптвахту. Его адвокат добавил, что он не хочет возвращаться туда, «где над ним издевались».

Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, статье 408 — дезертирство и статье 410 — похищение военнослужащим оружия и боевых припасов.

Основной версией следствия является совершение Рябчуком преступления из-за неуставных отношений.

Также следователи рассматривают вторую версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его нахождением в состоянии аффекта.

Третья версия — поручение иностранных спецслужб, негосударственных организаций для дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.

Известно, что два месяца назад Артем предотвратил драку между солдатами. О случившемся он сообщил старшим офицерам, но те не предприняли никаких мер. В результате Рябчука прозвали стукачом и начали над ним издеваться. Артем вначале сказал, что преступление он совершил на почве психологического воздействия на него со стороны других военнослужащих. И это началось с конца ноября 2021 года и продолжалось до момента трагедии. Однако 3 февраля 2022 года подозреваемый сменил адвоката. И написал заявление об отказе от всех своих показаний.

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«У него всегда было обостренное чувство справедливости»

Отец Артема скончался в 2018 году, сейчас у него из родных остались только мать и старшая сестра, проживающая в России. Его мама зарабатывает на жизнь тем, что выпекает на продажу различные вкусности. Друзья Рябчука отмечают, что он вырос в глубоко религиозной семье, не пил, не курил, не ругался матом.У него всегда было обостренное чувство справедливости. Ничего не боялся, был невероятно сильным физически и очень хотел служить в армии. В колледже играл в футбольной команде, отлично играл на пианино, охотно ездил на различные конкурсы, олимпиады. Артем всегда был уравновешенным человеком и не проявлял агрессии. Многие девушки мечтали о близком знакомстве с ним.

— В прошлом году Артем стал выпускником Измаильского аграрно-технического колледжа, — отмечает и.о. директора этого заведения Сергей Савицкий. — Учился по специальности «организация и ведение фермерского хозяйства». Учился хорошо. У нас к нему претензий не было, ни в плане учебы, ни в плане поведения. Никогда не был отмечен в конфликтах с однокурсниками, никогда не попадал в неприятные ситуации с преподавателями.

Недавно в Измаиле прошел митинг в поддержку Рябчука. На нем земляки обвиняемого заявляли, что трагедия в Днепре случилась из-за беспредела в украинских воинских подразделениях. Они требовали привлечь к расследованию этой трагедии независимых экспертов.

«Должны понести суровое наказание люди, доведшие Артема до отчаяния. У Артема всегда была добрая улыбка на лице. Не мог он без серьезной причины решиться на такое», — считает жительница села Броска Лада Денисюк.

Акции в поддержку Рябчука проходили во Львове, Днепре, Одессе и даже за границей.

«Важно привлечь внимание правительственных чиновников к проблеме психологического и физического давления на молодежь в силовых структурах», — отметила волонтер, правозащитница Екатерина Ионова.

«Темная часть»

Странные случаи с солдатами происходили в воинской части 3021 и раньше. Экс-командующий Нацгвардии Николай Балан сообщил, что в 2018 году, менее чем через год после принятия присяги, в этой части погиб 19-летний Мансур Вержаковский. Первоначальная версия следствия о самоубийстве не подтвердилась. Следствие продолжается.

— 17 января 2018 года нам позвонили из воинской части 3021 и сообщили, что наш сын 19-летний Мансур Вержаковский совершил суицид на боевом посту, — говорит его отец Мансур Александрович Вержаковский. — Однако после похорон мы пришли к выводу, что сына могли убить. Об этом свидетельствовали, например, синяки на теле, одежда, надетая будто на труп, выстрел в правую часть головы, хотя Мансур был левшой. Скорее всего сына избили, требуя деньги, а затем застрелили. Кроме того, еще некоторое время после смерти Мансура на телефон, привязанный к его банковской карте, приходили уведомления о том, что кто-то пытается сменить пин-код.

В 2019 году в этой же части погиб 20-летний Андрей Киба. Досудебное расследование уголовного дела продолжается.

— Мой сын, 20-летний Андрей Киба, также погиб при загадочных обстоятельствах в июле 2019 года, спустя 2,5 месяца после начала службы в воинской части 3021, — вспоминает Анна Киба. — В официальных документах записали, что его тело нашли на одном из постов «Южмаша». Обстоятельства смерти сына мне неизвестны до сих пор. Следствие не признавало меня потерпевшей стороной почти три месяца. А еще возникли очень странные проволочки, когда забирали труп сына из днепровского морга. Гроб с телом сына нам так и не разрешили открыть, аргументируя это тем, что труп уже якобы начал разлагаться. Мне кажется, что это было сделано специально. Возможно, я хоронила не своего ребенка.

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«Ему физически больно вспоминать об убийстве»

Психолог Татьяна Маркина, просмот­ревшая видео с Рябчуком, заявила: «Его поведение на видео, на первый взгляд, может показаться странным. Однако глупая улыбка и пинание снега ногой вовсе не свидетельствуют о его циничном отношении к поступку. Напротив, случившееся могло шокировать его настолько, что его психика включала защитные механизмы регрессии и диссоциации. Отсюда такое неадекватное детское поведение во время допроса и отстраненное описание своих действий. Видно, что ему физически больно вспоминать и говорить о каждом убийстве. Резко меняется выражение лица: появляется гримаса мучений и печали, глаза смотрят внутрь, голос и дыхание прерываются. Отморозки так не рассказывают о своих победах. Артемий чувствует вину и раскаяние. Хотя по видео с камеры из оружейной комнаты может показаться, что он действовал хладнокровно, это не совсем так».

Система наизнанку

— Случившегося не повернуть назад, но я бы очень хотел, чтобы оно послужило триггером, который вывернет наизнанку всю систему. Есть тесты, которые путем анонимных опросов позволяют выявить в частях неуставные отношения. И я совсем не удивлюсь, если это окажется повсеместным, — говорит военный эксперт Олег Жданов. — Командирам меньше хлопот, когда «дедушка» берет на себя их роль. А когда самоуправство переходит все границы, командиры говорят «ой». И наказание для командиров за то, что распустили части, должно быть реальным. Но скорее всего эта история вскоре забудется. Следствие затянется, фанаты остынут, в Нацгвардии отряхнутся, в армии вообще отмахнутся — не у нас случилось и не с нас спрос.

Адвокат Рябчука Игорь Степанов просит признать солдата потерпевшим.

«Все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части, — говорит юрист. — Мной было подано заявление о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям Уголовного кодекса, где я требую признать Артемия потерпевшим. Могу назвать статьи: 406 — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 408 — дезертирство, 425 — халатное отношение к воинской службе, 426 — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий».

Владимир КРЕЩУК

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