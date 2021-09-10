Памяти Жан-Поля Бельмондо: бунтарь с неотразимой улыбкой

Французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо один из самых любимых актеров Европы. Он прославился благодаря ролям в криминальных боевиках и комедиях «На последнем дыхании», «Профессионал», «7 дней, 7 ночей» и «Человек из Рио». Эти картины стали знаковыми не только для актера, но и для всего мирового кинематографа.

Жан-Поль Бельмондо сыграл более 40 театральных ролейи снялся более чем в 100 кинолентах. Сам француз считает своей миссией развлекать людей, чтобы помочь им забыть о повседневных неприятностях. Сегодня известный актер не снимается в кино и не выступает на сцене. В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, спустя 6 лет случился повторный, после чего актер был вынужден оставить любимое дело. Только в 2008 году он вернулся на съемочную площадку, чтобы сыграть в своем последнем в фильме «Человек и его собака». А в сентябре 2021 года актера не стало.

Мой козырь — раскованность. Это ощущение свободы пришло ко мне из-за моего характера. Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался, смогу ли я быть актером. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Поначалу мне было так страшно, что я снимался в пяти, шести, семи картинах в год, чтобы наработать опыт. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость. И я сделал все правильно.

Без женщин я ничто! Молодым я соблазнял девушек тем, что веселил их. Мой друг Ален Делон был мрачным красавцем, а я – забавником. Когда я поступал в театральный институт, от преподавателей услышал: «Вряд ли вам стоит связывать жизнь с искусством. С такой внешностью вам нечего делать на сцене. И уж точно не стоит вам перед камерой целоваться с женщиной. Герой-любовник — это не ваше призвание». Но в жизни получилось все наоборот.

Долгое время я считал себя бессмертным. Я всегда был уверен в том, что родился под счастливой звездой. Возможно, я ошибаюсь, но это так. Смерть или старость меня не страшит. Больше всего меня огорчает уход из жизни людей, которых я любил. А их уже не вернуть… Прохожие говорят, что я здорово постарел. Но, даже не смотря на свой возраст, стараюсь сохранять форму. Я не боюсь конца жизни, я прожил ее счастливо.

Я снялся во многих фильмах и не потерял вкус к обычной жизни. Заботился о семье. Много путешествовал. Много любил. Если мне завтра скажут: «Все! Ты никуда не годен», я не стану ни о чем жалеть. По натуре я оптимист и всякий раз говорю себе: в следующий раз повезет больше. Моя карьера длинная, очень длинная, и теперь она подошла к концу. И, честно говоря, я не оглядываюсь на нее. То, какой она была, я вижу во взгляде тех людей, которых встречаю.

Мудрые советы от Бельмондо

Ничего не откладывай на после, ибо после тебе легче не будет.

Я живу настоящим моментом. И он прекрасен.

Для меня доводы сердца важнее доводов разума.

Выбросьте из головы ваш возраст и живите той жизнью, которой вы хотите.

Всегда надо идти своим путем. Не думая ни о ком. Делай то, что хочешь. Каждый играет по-своему.

Источники: tsn.ua, fakty.ua, tele.ru, tv.ua.

Подготовила Анастасия Епурь

Напомним, что Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни 6 сентября. Ему было 88 лет. А 9 сентября Франция простилась с великим актером.