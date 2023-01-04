Что ждет Украину и Одессу в 2023 году?

Никогда еще люди не читали астрологические прогнозы с таким нетерпением и интересом, как в преддверии года Черного Водяного Кролика, который придет к нам 22 января 2023-го. Всем хочется знать, что ждет нас в следующем году, каким он станет для нашей страны и Одессы в частности. Об основных астрологических тенденциях наступившего года нам рассказала Инна Ижикевич, руководитель Народного Астрологического университета в Одессе.

Время для отстаивания позиций и ценностей

2023 год для Украины будет неоднозначным: в каких-то вопросах сложным и напряженным, в каких-то – стратегически важным, а в каких-то – даже успешным. Основной акцент необходимо сделать на наведении порядка внутри нашего государства. Другими словами, организованно и последовательно решать текущие внутригосударственные задачи: принятие новых законов и правил взаимодействия в обществе, формирование эффективных программ социального и финансового направления, налаживание работы банковской и юридической системы. Сейчас подходящий момент, чтобы запустить новую структуру общества, которая впоследствии откроет для нашей страны финансовые перспективы и возможности.

Украина рождена под зодиакальным знаком Девы, а поэтому проживает очень важный и ответственный отрезок своего существования – период Экспансии. Время, когда необходимо отстаивать не только свои социальные позиции, но и свои обычаи, традиции и ценности. Именно сейчас мы доказываем себе и окружающему миру, что имеем право жить и творить, так, как хотим. Именно сейчас мы начали ощущать свою значимость как нация, как народ. Мы показываем всем вокруг, что у нас есть чему поучиться, мы достойны уважения и всегда готовы к новому – опыту, знаниям, достижениям. Отстаивая свои позиции, свою правду, мы разворачиваем мир в свою сторону, и это будет способствовать достижению желаемых результатов. Основная задача этого периода в том, чтобы Украина выстраивала международные отношения на взаимовыгодных для себя условиях, полагаясь при этом на имеющейся ресурс.

Жизнь по графикам и укрепление безопасности

В 2023 году наша безопасность будет укрепляться за счет взаимовыгодного делового сотрудничества, подписания долгосрочных проектов, связанных с открытием новых производств при взаимодействии с зарубежными компаниями, или же совершенствованием уже имеющихся. Чтобы бюджет нашей страны, несмотря на сложные времена, пополнялся, необходимо развивать те области, которые являются сегодня актуальными и востребованными: сельское хозяйство, военную промышленность, сферу информационных технологий и т.д. Однако апрель-июнь будут сложными месяцами для малого и среднего бизнеса. Участие в рискованных мероприятиях, сотрудничество с сомнительными партнерами могут пошатнуть и без того слабую опору, на которой держится их деятельность.

Неустойчивая ситуация ожидается в финансовой и банковской системе. Скорее всего, нам придется воспользоваться материальной поддержкой международных партнеров, чтобы запустить работу промышленности и обеспечить своевременные бюджетные и социальные выплаты. При этом необходимо брать тот объем помощи, который наша страна сможет возвращать постепенно и без заметного ущерба для себя.

Также нестабильной остается ситуация, связанная с нашей безопасностью. Угроза, исходящая от страны-агрессора, будет ставить под сомнение стабилизацию наших ресурсов – электроэнергии, воды и тепла. Скорее всего, до апреля 2023 года нам придется жить по графикам, стараясь максимально экономно использовать имеющейся ресурс. Основная сила, благодаря которой мы сможем преодолеть любые тяготы судьбы, это наша сплоченность, вера в победу и доверие к руководству страны.

Уже начиная с 2024 года, Украина входит в период, который в астрологии называется «Звездный час». Это самое продуктивное и лучшее время в жизни любого человека, государства, системы, время успеха и процветания. Наша страна достойна этого, и поэтому сейчас мы должны приложить максимальные усилия, чтобы уже с 2024 года жить в благополучной и процветающей стране.

Каким будет 2023 год для Одессы?

2023 год для Одессы будет разным. С одной стороны, перед нами будут стоять важные вопросы, требующие незамедлительного решения. Но, с другой стороны, их придется тщательно обдумывать, выбирая максимально эффективный способ реализации. Год потребует от нас организованности, а основная задача будет состоять в определении целей. Этот период будет благоприятен для пересмотра правил и норм, связанных с местным самоуправлением, ремонта коммуникаций, стабилизации работы общественного транспорта, разработки новых маршрутов движения, озеленения города, приведения в порядок учебных заведений.

Одесса, так же, как и Украина, рождена под зодиакальным знаком Девы, и поэтому находится на пути своего развития. Основное внимание руководства города должно быть направленно на улучшение качества жизни граждан за счет имеющегося ресурса. Необходимо использовать весь опыт и знания, чтобы двигаться к поставленным целям, поэтому самое время отказаться от пережитков прошлого и вытащить на поверхность то, что заложено в ДНК каждого одессита: ум, предпринимательскую жилку, интерес к жизни, доброжелательность, чувство юмора и аристократизм.

В течение 2023 года бюджет нашего города имеет все шансы увеличиваться за счет сотрудничества с зарубежными партнерами и их инвестиций. Это удачное время для развития сфер, связанных с образовательной, информационно-технологической, рекламной и логистической деятельностью. Будет активно продолжаться строительство жилых комплексов и бизнес-центров.

Сложной и нестабильной останется ситуация, связанная с электроэнергией, водой и теплом. До середины апреля нам придется жить в режиме жесткой экономии, поэтому нужно набраться терпения и помогать друг другу. Вероятно, из-за отсутствия или нестабильной работы общественного транспорта увеличится стоимость проезда. Трудности будет испытывать и финансовая система, поэтому возрастает вероятность частых звонков сотрудников банковских учреждений, связанных с погашением кредитных обязательств. Вторая половина года может стать сложной для малого и среднего бизнеса, а также крупных промышленных производств. Причиной тому будет заметное снижение потребительского спроса на выпускаемую продукцию. Также в этот период возможен рост цен на товары первой необходимости.

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