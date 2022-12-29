Что изменится в Украине в 2023 году?

В новогодние праздники всегда хочется надеяться на лучшее. Но что скрывать – нас ждет один из самых сложных годов в истории независимого украинского государства. И это понятно – в воюющей стране львиная доля госбюджетных средств направляется на оборону и безопасность. Поэтому ожидать повышения социальных стандартов украинцам не приходится. К чему надо готовиться в 2023 году, узнавала «Одесская жизнь».

Что будет с энергетикой: вопрос к военным экспертам

Самый тяжелый этап в энергетике может быть еще впереди. Ведь из-за похолодания потребление электроэнергии растет. К тому же, у россии все еще есть запас ракет для атак на объекты критической инфраструктуры.

Возможно, ситуация улучшится в апреле, когда пройдет пик зимнего потребления электроэнергии. Может, к этому времени и ресурс ракет у агрессора иссякнет.

Прогнозировать ситуацию с электроэнергией скорее должны военные эксперты, полагают энергетики. Ведь в большей мере она зависит от того удастся ли Украине улучшить свою противовоздушную оборону, получив новые образцы ПВО от западных партнеров. А также – от ситуации на фронтах.

Графики отключений электричества сохранятся, как минимум, до апреля 2023 года. Однако, если обстрелы продолжатся, то ситуация может затянуться на более длительный период. В целом же восстановление энергосистемы Украины займет несколько лет.

Тариф для населения на электроэнергию пока не изменится: 1,44 грн/кВт-ч – при потреблении до 250 кВт-ч в месяц; 1,68 грн/кВт-ч – более 250 кВт-ч в месяц.

Что будет с бюджетом: на армию хватит?

Собственных доходов в госбюджет – налогов и платежей с таможни – должно хватить на потребности армии.

Но риски есть и здесь. Дело в том, что бюджет на 2023 год разрабатывался еще до массированных атак на украинскую энергосистему. Теперь же предприятия, малый и средний бизнес вынуждено сокращают объемы производств из-за отключений электричества. Соответственно – снизятся и поступления в бюджет.

Международный валютный фонд после окончания работы миссии по Украине объявил базовый прогноз ВВП страны на 2023 год. Ожидания оказались пессимистичными – 1% роста, а не 3-4%, как рассчитывали ранее во Всемирном банке и НБУ.

Что будет с курсом доллара: если помечтать

В госбюджете на следующий год предусмотрен курс доллара в размере 42,2 грн/$. Хотелось бы верить. Но стоит напомнить, что за последние несколько лет правительство ни разу не заложило в бюджет курс доллара, который даже с учетом погрешностей соответствовал бы реальному.

Правда, если война закончится в первом квартале 2023 года, Украина получит возможность полноценно использовать свои морские порты. Хорошо бы, чтобы и западные партнеры выполнили свои обещания и начали вкладывать деньги в восстановление нашей страны. В этом случае доллар имеет все шансы уверенно опуститься, как минимум, до уровня официально курса – 36,6 грн/$.

Но, к сожалению, такой прогноз можно назвать излишне позитивным. Война, по-прежнему, продолжается.

«Минималка» и прожиточный минимум: за год не изменятся

Госбюджет-2023 утвердил минимальную заработную плату для украинцев в размере 6700 гривен в месяц. При этом в течение года «минималка» повышаться не будет.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в расчете на месяц составит 2684 гривны. И на протяжении года – как это было раньше – он также изменяться не будет.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум в новом году составит 2272 гривны; от 6 до 18 лет – 2833 гривны; для лиц, утративших трудоспособность – то есть, минимальная пенсия – 2093 гривны.

Налоги: надежда на местные власти

Повышение уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума влечет за собой определенные изменения для ФОПов. Прежде всего, это отразится на налогах. В частности, ставки и размер единого налога в новом году будут ежемесячно составлять: 1 группа ФОП – 268,4 гривен (10% от прожиточного минимума); 2 группа ФОП – 1340 гривен (20% от минимальной зарплаты); 3 группа ФОП – 5%, 2% от дохода или 3% от НДС.

Вместе с тем, местные власти могут своим решением ставки единого налога немного понизить.

Что будет с работой: дефицит специалистов

Согласно данным кадровых аналитиков, в 2023 году 60% украинских компаний планируют расширять свои штаты. 23,6% предприятий – сохранить существующие рабочие коллективы: не нанимая новых сотрудников, но и не увольняя уже работающих.

Из тех, кто намерен расширятся, 32,7% собираются нанять более пяти новых работников. 27,3% – принять в штат до пяти сотрудников

Одним из основных препятствий для расширения команды в следующем году работодатели видят дефицит квалифицированных кадров. В большинстве случаев – из-за вынужденной миграции специалистов во время войны. Такую причину назвали в 70,4% компаний.

Зарплату в 2023 году большинство украинских предприятий повышать планируют. О таком намерении сообщили около 60% работодателей. При этом, большинство из них намерены поднять оплату труда незначительно – на 5-10%.

Выйти на пенсию будет сложнее

Пенсионеров ждет три важных новости.

Первая – начиная с 1 января 2023 года, заработать на пенсию станет сложнее. Согласно законодательству, в Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет. Но чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя, на данный момент нужно иметь как минимум 29 лет стажа.

А вот со следующего года минимальный страховой стаж увеличится до 30 лет.

Тем, кому стажа не хватит, придется работать до 63 лет – если есть более 23 лет стажа, и до 65 лет – если есть от 15 до 23 лет стажа.

Вторая новость – традиционного повышения минимальной пенсии на уровень инфляции в этом году не будет.

Последняя новость – плановая мартовская индексация пенсий все же состоится. По предварительным данным, повышение составит 5%.

Субсидии и льготы: получат и безработные

С 1 января 2023 года субсидиями и льготами будет заниматься Пенсионный фонд. Согласно недавно принятым изменениям в законодательство, Фонд страхования перестанет существовать, как юридическое лицо, и станет частью ПФУ.

В следующем году средний размер субсидий составит 1700-1800 гривен в месяц. Право на выплаты будут иметь и граждане, получающие пособие по безработице. А также – украинцы, потерявшие работу во время войны. Рассчитываются субсидии, исходя из квартальных доходов граждан. Поэтому для безработных в качестве среднемесячного дохода будут учитывать размер выплачиваемого пособия.

Новые деньги: вместе купюр – монеты

С 1 января 2023 года Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из оборота бумажные банкноты, напечатанные в 2003-2007 годах. По информации НБУ, вместо изъятых платежных средств в обращение поступят обновленные купюры образца 2018 года и оборотные монеты. Так, исчезнут бумажные банкноты номиналом 5 и 10 гривен. Вместо них в обороте останутся ставшие уже привычными «серебряные» монеты. А купюры номиналом 20 и 100 гривен заменят новыми, с улучшенной защитой.

Новое освещение

С 1 января в Украине начнут обменивать старые лампочки накаливания на LED-лампы. По сообщению Минэкономики, таким образом украинцам планируют заменить порядка 50 миллионов старых ламп. Часть программы по замене лампочек профинансирует Евросоюз.

Обменять лампочки можно будет в отделениях «Укрпочты». Один совершеннолетний украинец имеет право поменять пять ламп. Также можно будет оставить заявку на обмен на портале «Дія». Затем прийти в почтовое отделение и там LED-лампочки забрать.

Интернет: подорожает в полтора раза

С нового года в Одессе подорожают Интернет и услуги связи. По информации компании «Тенет», причин для повышения цен несколько – почти вдвое выросли тарифы на электроэнергию, увеличились расходы на источники бесперебойного питания. Повлияло на ценообразование и подорожание сопутствующих товаров – в частности, кабелей и топлива.

Так что, если сегодня стоимость базового месячного тарифа на Интернет в «Тенет» составляет 185 гривен, то в январе цена поднимется до 259 гривен.

Мобилизация: все, как запланировано

Ужесточения призыва после нового года не будет, заверяют в руководстве управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

Вместе с тем, потребность в пополнении армии напрямую зависит от ситуации на фронте. И в Генштабе, подчеркивают в Командовании, просчитывая необходимое число мобилизованных, заранее учитывают все риски и факторы. В том числе и информацию о том, что в россии на сегодняшний день призвано в вс рф от 200 000 до 300 000 граждан.

В следующем году мобилизация в Украине должна происходить планово. В первую очередь в ряды ВСУ будут призывать военнообязанных с опытом прохождения военной службы. Их могут направить непосредственно в воинские части.

Также есть потребность в молодых и здоровых военнослужащих, чья профессия имеет отношение к востребованным военным специальностям.