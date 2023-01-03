Чего ждать от Черного Кролика: прогноз астрологов

Символ 2023 года – Черный Водяной Кролик (Кот). В восточном календаре пушистое и милое животное ассоциируется с семейными ценностями. Кролика считают смелым, волевым и дружелюбным, а год под его эгидой – самым счастливым.

Поэтому в новом году важно сосредоточить внимание на семье и близких людях. А вот любые конфликты и непонимания нужно научиться решать мягко и спокойно, иначе можно спугнуть счастье, благополучие и любовь. Год Черного Водяного Кролика подходит и для решения жилищных вопросов и карьерного роста. Особенно удачным он будет для честных и искренних людей с твердым характером.

Чего еще нам ждать от символа 2023 года, смотрите в китайском гороскопе для знаков восточного календаря.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Вас ждет плодотворный год новых идей и открытий. Возможен переезды, смена работы и даже окружения. Одинокие сердца смогут найти в этом году любовь и сгладить семейные конфликты. Здоровье также порадует.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Астрологи предсказывают спокойный год. Наконец-то вы сможете обрести финансовую стабильность. Поэтому многое пойдет по плану. Возможны интересные путешествия и знакомства. Со здоровьем и в семье проблем не будет.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998)

Не волнуйтесь, 2023 год будет лучшим. Ваши доходы быстро возрастут и все в жизни стабилизируется. Важно не зазнаться, иначе испортите отношения в семье. Не забывайте о своем здоровье – больше отдыхайте.

Кролик (Кот) (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

У вас появится возможность сделать много полезного для своей семьи. Поборите страх в принятии важных решений. В финансовом плане год ожидается неоднородным. Будьте менее расточительным. Здоровье не обещает проблем.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Для вас это будет счастливый год. Ожидайте крепкое здоровье, материальную обеспеченность, семейное благополучие и успех в профессии. Астрологи советуют слушать свое сердце и никому не доверять секреты.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

В вашей семье весь год будут царить искренние чувства и положительные эмоции. Плодотворный год и в финансовом плане. Не пренебрегайте здоровьем – это чревато негативными последствиями.

Чтобы привлечь в дом счастье и удачу

В 2023 году нужно приобрести статуэтки, чашки, аппликации с изображением кролика или кота. Символ года золотого цвета принесет благополучие, мир и любовь, всех оттенков зеленого – здоровье. Белую фигурку зайчика или кролика советуют ставить на подоконник для гармонии и семейной идиллии. Животное с морковкой в лапках поможет с финансами.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Глобальных изменений в жизни не произойдет. Вы будете усердно трудиться и достигать целей, которые поставили перед собой. Но не забудьте о том, что у вас есть семья, и ей нужно ваше внимание. В плане здоровья – регулярно отдыхайте.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

На первом месте в 2023 году будут родственные связи. Могут побеспокоить финансовые проблемы, если не начнете тратить деньги с умом. Будьте начеку и проявите осторожность – есть риск небольшой травмы.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для вас год пройдет более-менее спокойно. В финансовых вопросах можете рассчитывать на помощь родственников. Ждите признание своих заслуг в профессии. Что касается здоровья, могут беспокоить простудные заболевания.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Первую половину года посвятите решению семейных вопросов. Тогда все сложиться благополучно. Вторая половина года удачна для карьеры. Начните копить деньги, они вам пригодятся. Здоровье тревожить не будет.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Это благоприятный год для начала новых дел и задуманных планов. Готовьтесь к изобилию в доме и успехам в карьере. Отношения в семье будут теплыми. Астрологи советуют вести здоровый образ жизни.

Свинья (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

В карьере все будет складываться хорошо. Любая работа окупится. Также вас ожидает много новых знакомств. Семья поддержит и поможет в решении сложных вопросов. Есть вероятность эмоциональной напряженности.

Анастасия Епурь