Новогодние прогнозы: когда закончится война?

Мы все устали от войны. И в новогоднюю ночь, мы уверены, множество людей на всей земле поднимут бокалы за скорейшую победу нашей страны, за освобождение Украины от нашествия рашистов. Когда закончится война, прогнозируют представители украинской власти, командование ВСУ и иностранные эксперты.

Президент Владимир Зеленский: «Мы не знаем, когда эта война закончится»

Украина не заинтересована в затягивании войны, заявил президент. Однако сроки ее окончания никому не известны.

– Ресурсы у нас ограничены, и растягивать войну мы не заинтересованы. Но, выбирая, как закончить войну, или срок ее окончания, – мы выбираем, как ее закончить, – подчеркивает Зеленский. – Мы могли бы отдать наши территории, и войны бы не было. Но мы выбрали правильный путь. Да, очень сложный. А для многих, к сожалению, – смертельный. Когда такой выбор – надо смотреть на ресурсы. Потому мы не знаем, когда эта война закончится.

Кроме того, по словам главы государства, ситуация может неожиданно меняться. Несмотря на точные прогнозы разведки, возможны события, заставляющие менять тактику и стратегию ведения войны. К примеру – заключение контракта рф с Ираном на поставку вооружений.

К слову, президент Владимир Зеленский призвал вывести оккупационную армию с территории Украины и закончить войну на Рождество. Но в Москве ответили отрицательно. А сам путин заявил, что война на Украине может затянуться на длительный срок.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный: «военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено»

По мнению генерала, в 2023 году война продолжится. А ключевой целью ВСУ может стать освобождение Крымского полуострова. В случае деоккупации Крыма, отмечает Залужный, россия потеряет базу для Черноморского флота, аэродромную сеть, значительное количество запасов материальных средств и, скорее всего, значительное количество личного состава и техники. Но при этом, считает генерал, освобождение Крымского полуострова не сможет существенно помешать вполне реальному перебазированию Черноморского флота на военно-морскую базу Новороссийск на восточном побережье Черного моря. А в таком случае «военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов». Так что, убежден Залужный, после 2023 года, можно говорить только о новом этапе военного противостояния – с окончательно не определенным конечным результатом.

Минобороны Украины: о картах Таро и крахе путинского режима

Впереди очень сложный период, считает министр обороны Алексей Резников. Ведь сегодня враг прибегает к террору, влекущему за собой гуманитарный кризис.

– Но баланс уже поменялся. россия обречена на поражение. Украина обязательно победит, – убежден министр. – Работаем над тем, чтобы мир воспринял украинское видение победы, и она наступила как можно скорее.

Вместе с тем, считает Резников, спрогнозировать окончание войны в Украине, практически, невозможно. А на вопросы о сроках завершения боевых действий и победе ВСУ – отшучивается, что не взял с собой карты Таро.

В тоже время, заместитель министра Владимир Гаврилов предполагает, что война может завершиться победой Украины к концу весны 2023 года. Вместе с тем, подчеркивает чиновник, необходимо учитывать то, что рф продолжит отправлять мобилизованных для подкрепления. А украинской стороне понадобится время для накопления резервов.

Быстрому же успеху в деоккупации Крыма, полагает Гаврилов, могут поспособствовать неожиданные события внутри россии. Такие, как крах путинского режима.

Офис Президента: о российских дуболомах и цитировании Сунь-цзы

Глава ОП Андрей Ермак к прогнозам Владимира Гаврилова об окончании войны будущей весной относится скептически. Это вряд ли удастся, считает Ермак. И, несмотря на успехи ВСУ на фронтах, точных сроков завершения войны назвать нельзя.

– Война закончится, когда мы восстановим контроль над нашими границами, и когда россия будет бояться Украины, – убежден советник главы ОП Михаил Подоляк.

А для того, чтобы приблизить завершение войны, он призвал союзников усилить военную помощь Украине поставками танков, бронетехники, артиллерии и дальнобойных ракет ATACMS. Такое вооружение даст возможность ВСУ атаковать российские военные склады, расположенные глубоко в оккупированных районах.

Окончание войны, отмечает Подоляк, зависит от многих факторов: математических, психологических, психоэмоциональных, внешнеполитических и внутриполитических. В том числе – и в россии. Но рф все больше становится изгоем. У россии, по мнению советника главы ОП, осталось только два ресурса. Первый – живая сила, то есть мобилизованные.

– Второй «ресурс» – это дуболомство высшего политического руководства рф. Оно совершенно не понимает, что происходит, не видит других выходов, кроме, как до конца сжечь свою страну, – некомпетентное с точки зрения принятия антикризисных решений и четко доказавшее, что интеллектуально не может постичь современный мир. Между тем, если мы говорим о психологии и математике войны, то ее финал – это весна-лето следующего года, – прогнозирует Подоляк.

Война и через полгода не закончится, считает советник ОП Алексей Арестович.

– Мы понимаем, что через два месяца война не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще полгода не закончится после этих двух месяцев, – заявляет советник ОП.

Конфликт, который длится более года, можно квалифицировать как затяжной, полагает советник ОП. А затяжной конфликт опасен для всех.

– Точнее не опасен, а его не любит никто, – подчеркивает Арестович. И он опасен частично. Еще Сунь-цзы (китайский стратег – ред.) сказал, что война любит быстроту и не любит затягивание.

Главное управление разведки и СНБО: о распаде рф и празднике на нашей улице

Окончательно война с россией должна завершиться к началу лета 2023 года, считает глава ГУР Кирилл Буданов.

По прогнозу Буданова, для начала Украина должна выйти на границы 1991 года. А после завершения войны, считает начальник ГУР, начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в рф.

– От россии отсоединятся определенные регионы. Москва будет выплачивать репарации нам. Это приведет к смещению определенного экономического центра рф на нашу территорию, – полагает Буданов.

Территориальные изменения рф, по его мнению, начнутся с отсоединения кавказских регионов, а затем россия просто развалится.

– Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыплется, – уверен глава ГУР.

К прогнозу Кирилла Буданова, секретарь СНБО Алексей Данилов относится положительно. И ему бы хотелось, чтобы Буданов не ошибался.

– Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны–лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице, – убежден Данилов.

Западные эксперты: о долгосрочной стратегии и цене войны

По мнению американских аналитиков, следующий год не будет более мирным, чем 2022.

Российская война против Украины продолжится на протяжении всего 2023 года, а, может, даже затянется на 2024-2025 годы, считает заместитель директора Центра стратегии и безопасности при Атлантическом Совете, бывший офицер ЦРУ Мэттью Крониг.

– В этом году были моменты, когда многие эксперты полагали, что урегулирование конфликта будет быстрым, – отмечает аналитик. – Сможет ли путин захватить Киев за несколько дней? Приведет ли украинское контрнаступление к краху российской армии? Теперь, я думаю, стало очевидным, что эта война продлится годы. И именно поэтому очень важно, чтобы правительства на Западе отказались от краткосрочного мышления и приняли стратегию относительно будущего Украины на долгий период.

С ним согласна и эксперт аналитической организации Центр Стимсона профессор Эмма Эшфорд. Вместе с тем, она допускает – «хотя бы на 25%», что политики будут продвигать установление, по меньшей мере, перемирия в 2023 году.

– Цена войны выходит из-под контроля для всех: для россиян, европейцев, американцев и точно – для украинцев, – признает профессор. – Общественное отношение по всей Европе склоняется к разрешению конфликта. Даже в США 47% американцев теперь хотят, чтобы администрация Байдена искала способы окончить войну.

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Вероника Полищук