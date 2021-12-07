Что такое кэшбэк от банков и почему он может скоро исчезнуть?

В конце ноября компании Visa и Mastercard уменьшили ставку комиссии для расчетов по картам в торговых точках и онлайн-магазинах. В результате, украинские банки стали пересматривать свои программы лояльности. Привычный для многих кэшбэк и авиационные мили оказались под ударом.

Давайте разберемся, откуда берется кэшбэк и почему банки хотят его сократить.

Что такое банковский кэшбэк?

В переводе с английского cashback означает возврат наличных. Это специальная бонусная программа, по которой банки возвращают своим клиентам процент от покупок. Размер кэшбэка бывает от 0,2% до 20%. Причем это не виртуальные баллы, а живые деньги.

В зависимости от условий банка, кэшбэк действует на все покупки, либо на определенные товары в торговых сетях. Кэшбэк можно рассматривать как скидку, которую человек получает, совершая покупки по карте.

Откуда банки берут деньги для кэшбэка?

Кэшбэк — это не благотворительность, а программа лояльности. Возвращая клиентам небольшой процент за покупки, банки завоевывают доверие и подталкивают людей тратить больше денег. А чем больше люди покупают по безналу, тем больше будет прибыль у банка.

Дело в том, что за каждую оплату в магазине или на сайте, банк получает свои комиссионные. Эта комиссия уже включена в стоимость товара и составляет около 2%. Покупатель сверху ничего не платит. Именно с этих денег банки начисляют клиентам кэшбэк.

Почему банки решили сократить кэшбэк?

Национальный банк Украины договорился с компаниями Visa и Mastercard о первоначальном снижении комиссии для банков на 25%. Они подписали Меморандум с обязательством снизить ставки по комиссиям до 0,9% к 2023 году. Это приведет к тому, что банки потеряют часть своего регулярного дохода и будут вынуждены существенно сократить кэшбэк.

Стоит отметить, что в первой половине 2021 года через платежные терминалы прошло более 370 млрд гривен. Сокращение комиссии даже на десятые доли процента выльется в приличную сумму, которую банки не получат.

Потеряв часть доходов, банки могут не только сократить кэшбэк, но и ввести новые комиссии для клиентов. Опыт европейских стран показывает, что вслед за снижением ставок по межбанковским комиссиям, могут измениться тарифы на обслуживание карт. Сейчас в Украине большинство карт либо бесплатные, либо очень дешевые. В будущем ситуация может измениться в сторону повышения стоимости обслуживания.

Кто получит выгоду от того, что Visa и Mastercard уменьшили комиссию?

Это должно быть выгодно бизнесу и крупным ритейлерам. По словам совладельца Rozetka Владислава Чечеткина, на аренду 90 магазинов, всех складов и всех офисов компания тратит меньше, чем уходит на банковскую комиссию. Если платежные системы ее снизят, то продавцы смогут предложить покупателям лучшую цену, уверен Чечеткин.

Совладелец Monobank Олег Гороховский отметил, что банки до последнего боролись против вмешательства государства в регулирование комиссий, но эту битву за клиентов они проиграли. Он подчеркнул, что теперь ждет вместе со всеми, когда торговцы снизят стоимость товаров и все вокруг подешевеет.

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