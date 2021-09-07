Многие банки не берут комиссию за онлайн-переводы «с карты на карту». Достаточно указать 16-значный номер карточки получателя и деньги моментально придут на счет. Но что делать, если вы ошиблись, когда вводили реквизиты и перевод ушел незнакомому человеку?

Давайте разберемся, как отменить ошибочный платеж и какие могут возникнуть сложности.

А в чем проблема? Разве нельзя сказать банку, что ошибся и хочешь отменить перевод?

Можно, но не все так просто. Если вы отправляете обычный банковский перевод, который идет несколько дней — тогда есть возможность отменить движение денег. Для этого достаточно написать заявление и банк получателя вернет перевод назад. Главное, чтобы деньги не успели попасть на счет адресата.

Но современные переводы настолько быстрые, что деньги списываются и приходят почти мгновенно. Поэтому отозвать денежный перевод традиционным способом вряд ли получится. Ведь банк честно выполнил свои обязательства, даже если деньги ушли не туда.

Как тогда вернуть отправленные деньги?

Нужно связаться с получателем, на счет которого вы по ошибке перечислили деньги, и объяснить ситуацию. Однако, здесь сразу возникают две проблемы. Во-первых, банки и финансовые учреждения не имеют права передавать персональные данные своих клиентов третьим лицам. Поэтому поговорить с получателем напрямую не выйдет.

И во-вторых, получатель ваших денег может отказаться возвращать их назад. Или не выйдет на связь. В законе о платежных системах сказано, что плательщик несет ответственность за информацию, которую указывает при совершении перевода. А это значит, что вы по собственной воле отправили деньги неизвестно кому и банк не обязан помогать в решении этой проблемы.

Но обычно банки идут навстречу своим клиентам. Алгоритм действий такой:

Обратиться в онлайн-поддержку или на горячую линию

Предоставить информацию об ошибочном переводе — номер карты, сумма и время

Дальше банк постарается связаться с получателем ваших денег, чтобы подтвердить ошибочность перевода. Если человек выйдет на связь и согласится, тогда деньги вернут.

А если получатель не согласится возвращать перевод?

В Гражданском кодексе есть такое понятие — безосновательно приобретенное имущество. Это когда человек приобретает или сберегает что-то за счет другого лица. Так вот, такое имущество нужно обязательно возвращать.

Не подлежат возврату только безосновательно приобретенные зарплата, пенсии, стипендии, алименты и другие денежные суммы, если их перевели добровольно, без ошибок и недобросовестности со стороны получателя.

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Теоретически, можно подать в суд на человека, который не желает возвращать безосновательно полученный перевод. Но для этого необходимо выяснить его персональные данные. Что не совсем просто, ведь персональные данные охраняются банковской тайной.

Поэтому стоит помнить, что при переводе средств «с карты на карту», вы добровольно расстаетесь со своими деньгами, подчеркивает старший директор управления рисками компании Visa Лариса Макарова.

Мы уже рассказывали, у кого могут списать деньги с банковского счета за долги.

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