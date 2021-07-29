Когда запретят рекламу сигарет и зачем это нужно?

В Украине курит каждый третий гражданин. Это внушительный показатель, который отражается на здоровье нации, и, что тоже очень важно, на доходах населения. Бороться с этой пагубной зависимостью на законодательном уровне правительство и медики активно начали с 2012 года.

Сейчас в парламенте на рассмотрении находится законопроект № 4358 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака». Он в том числе должен остановить косвенное влияние на распространение табака — через рекламу. «Одесская жизнь» разбиралась, в чем суть инициативы.

История борьбы

В Украине противодействие массовому курению началось еще в 2006 году. Тогда была ратифицирована Конвенция ВОЗ по борьбе против табака.

С тех пор парламентарии запретили рекламу, продвижение и спонсорство табака, ввели требования к маркировке табачных изделий с размещением на них графических предупреждений о вреде курения. С 2012-го было запрещено курение в общественных местах. Также увеличили налогообложение для табачных изделий.

Однако всего этого оказалось недостаточно. Об этом красноречиво говорят цифры. По данным общественной организации «Центр гражданского представительства «Життя», в Украине ежегодно умирают от болезней, вызванных употреб­лением табачных изделий, 85 тысяч граждан; 233 человека в день умирает от болезней, вызванных курением. Каждый второй страдает от вредного дыма в общественных местах.

Каждый пятый

ребенок в Украине

в возрасте 13-15 лет в настоящее время курит.

Средний возраст начала курения для молодежи снизился до 16,5 лет. Львиная доля украинцев становятся зависимыми от табака еще в детском возрасте.

Что предлагают?

Законопроект уже прошел первое чтение. Парламентарии его одобрили, но при условии, что ко второму чтению из проекта исключат ряд противоречивых норм. При этом авторы инициативы настаивают, что закон должен:

запретить вкусы и ароматы в сигаретах и устройствах типа «айкосов»;

запретить рекламную выкладку сигарет везде, где ее могут видеть, в том числе и дети;

«увеличить правду» о последствиях на всех пачках сигарет и электронных сигарет (iqos, glo) до 65% на пачке;

ввести «непривлекательную» упаковку — стандартную и одного цвета.

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Как табачные витрины «охотятся» на наших детей?

По мнению Владимира Крейденко, народного депутата Украины, от вредного влияния табака нужно защищать, в первую очередь детей и молодежь. Поэтому закон должен пресекать любую рекламу табачных изделий в местах их продажи.

«На сегодня в Украине табачные изделия и электронные устройства для курения в супермаркетах и киосках можно увидеть на витринах, в прикассовой зоне и специальных стеллажах. Они ярко и креативно выставлены в рамках или боксах. Такое оформление направляет молодых людей к мысли, что курить — это не только приемлемо, но и модно. А для тех, кто бросил курить, выкладка табака работает как напоминание — нужно купить новую пачку и закурить. Поэтому выкладка, бесспорно, является формой табачной рекламы», — объясняет свою позицию Владимир Крейденко.

В подтверждение он приводит данные исследования ВОЗ: 63% украинских детей от 13 до 15 лет замечают рекламу табака в магазинах и киосках. В то же время дети и подростки, которые видят выкладку сигарет, значительно больше рискуют (на 64%) начать курить.

Поэтому, считает нардеп, одним из важных инструментов уменьшения распространения курения является ликвидация всех форм рекламы табачных изделий.

«Запрет видимого размещения табака и электронных устройств для курения в витринах, что является формой рекламы, поддерживают почти 9 из 10 украинцев», — настаивает Владимир Крейденко.

Кто и почему против?

По мнению бизнес-структур, в законопроекте отсутствует хотя бы минимальное экономическое и социологическое обоснование. Более того, есть риск сворачивания малого бизнеса, убытков для производителей и роста нелегальной торговли, но при этом предложенные меры не гарантируют улучшения ситуации со здоровьем нации.

Так, по данным компании «ИнфоСапиенс», только для 2% опрошенных дизайн пачки имел какое-то значение при принятии решения начать курить, а для людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые решили начать курить, дизайн не значит ровным счетом ничего — люди начинают курить, потому что курит их окружение (так сказали 72% опрошенных).

По расчетам Союза украинских предпринимателей и Национальной организации розничной торговли, запрет на так называемую рекламную выкладку табачных изделий приведет к закрытию тысяч мелких торговых точек, продающих сигареты. Это играет на руку крупным торговым сетям, но, чтобы выполнить такую норму закона, им тоже придется существенно потратиться на переоборудование своих торговых залов.

Более того, считают эксперты, все это упрощает жизнь только производителям контрафакта. По данным компании «Кантар», в начале этого года доля нелегального табачного рынка в Украине составила рекордные 12,8%, а в прошлом году этот показатель был на уровне 6,9%. То есть всего за один год нелегальный рынок почти удвоился. И новые запреты для отрасли еще больше простимулируют контрабанду и контрафакт.

«Табачные корпорации активно используют различные мифы, чтобы помешать законодательному запрету выкладки сигарет, которая позволяет привлечь детей и молодежь к началу употребления табака. Чаще всего можно услышать, что запрет выкладки не влияет на распространенность курения, нарушает право потребителя на информацию, препятствует рыночной конкуренции и вообще негативно влияет на экономику государства и малый бизнес. Однако все эти аргументы не выдерживают ни одного критического анализа», — считает автор инициативы нардеп Владимир Крейденко.

Запретят покупать сигареты и алкоголь в супермаркетах

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5805, запрещающий продажу любых видов табака и алкоголя в обычных магазинах.

Речь идет о продаже пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и устройств для нагрева табака.

Законопроект предлагает разрешить их продажу только в специализированных магазинах, где другие товары, кроме перечисленных, не продаются. В случае нарушения магазин могут оштрафовать на 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас это 23790 гривен.

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