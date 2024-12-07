Где в Одессе открылся еще один каток

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, в честь Дня Святого Николая и открытия катка там прошли праздничные мероприятия для детей. Но из-за дождливой погоды их пришлось проводить в помещении заведения.

Сообщается, что первыми посетителями катка в этом сезоне стали дети погибших защитников Украины.

«Святой Николай со своими помощниками артистами-воспитанниками Одесского дворца детского и юношеского творчества «Белая акация» подарили всем присутствующим праздничное настроение, билеты на каток и сладости от Благотворительного фонда «Дотянись до неба». Также дети получили приглашение на интересную экскурсию в Музей науки», – рассказали в одесской мэрии.

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