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Где в Одессе открылся еще один каток

Где в Одессе открылся еще один каток

В Одессе в День Святого Николая, 6 декабря, заработал еще один каток – на проспекте Небесной Сотни. Речь идет о ледовой арене Led.ok, расположенной на месте бывшего скейт-парка, возле ТЦ «Эксбыт».

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, в честь Дня Святого Николая и открытия катка там прошли праздничные мероприятия для детей. Но из-за дождливой погоды их пришлось проводить в помещении заведения.

В Одессе в День Святого Николая, 6 декабря, заработал еще один каток

Сообщается, что первыми посетителями катка в этом сезоне стали дети погибших защитников Украины.

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«Святой Николай со своими помощниками артистами-воспитанниками Одесского дворца детского и юношеского творчества «Белая акация» подарили всем присутствующим праздничное настроение, билеты на каток и сладости от Благотворительного фонда «Дотянись до неба». Также дети получили приглашение на интересную экскурсию в Музей науки», – рассказали в одесской мэрии.

Праздничная программа для детей на открытии одесского катка

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