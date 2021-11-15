Что происходит с организмом, если не спать несколько суток?

Многим людям приходилось жертвовать своим сном. Заболел ребенок, срочная работа, вечеринка всю ночь напролет, дальняя дорога. Что же происходит с нашим мозгом и телом в этот период?

Давайте разберемся, как отсутствие сна влияет на наш организм.

Как долго можно не спать?

Это неизвестно. Многие люди пытались найти ответ, ставя эксперименты над собой, но далеко не продвинулись. Мозг все равно в итоге засыпает, несмотря на попытки бороться со сном.

В шестидесятых годах американский школьник Рэнди Гарднер поставил рекорд — не спал 11 дней и 25 минут. В последний день у него были сильные галлюцинации и паранойя. Но стоило ему выспаться, как он вернулся в норму.

Эксперименты над животными тоже не дают ответа, обычно они заканчиваются смертью подопытных. Ученые до конца не понимают почему животные умирают. Связано ли это с нехваткой сна или с серьезным стрессом из-за постоянных пробуждений — вопрос открытый.

Что происходит с мозгом, когда человек сутки не спал?

Профессор нейробиологии и психологии Мэтью Уокер говорит, что мозг без сна начинает работать хуже через 16 часов. Фактически, мозг перестает создавать новые воспоминания, информация с трудом закрепляется в памяти. По словам профессора, бодрствование — это по сути незначительное повреждение мозга, и чтобы восстановиться нужно около 8 часов сна.

В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считают, что если не спать минимум 24 часа, то это сопоставимо с содержанием 1 промилле алкоголя в крови. В Украине запрещено садиться за руль с показателем 0,2 промилле алкоголя. Лучше не водить автомобиль, если вы сутки не спали.

Отсутствие сна в течение суток может привести к следующим эффектам:

повышение уровня сахара в крови

напряжение в мышцах

повышение уровня гормонов стресса: кортизола и адреналина

снижение координации

проблемы с памятью

раздражительность

нарушение концентрации

Мозг пытается сохранить энергию и входит в состояние, которое ученые называют «локальным сном». Некоторые группы нейронов в мозге могут по очереди спать, хотя человек бодрствует. Выполнять сложные задачи во время «локального сна» довольно сложно, поэтому люди совершают много ошибок, не могут сконцентрироваться, теряют продуктивность.

Что будет, если не спать более 48 часов?

Последствия недосыпания будут только усиливаться с каждым часом. Человеку сложно сформулировать мысль, речь становится сбивчивой, накапливается усталость. Мозг начинает входить в короткие периоды полного бессознательного состояния. Это называется микросном, он длится от 1 до 15 секунд. Вы могли видеть людей в таком состоянии, они как будто «клюют носом»: сперва голова медленно опускается, а потом резко подскакивает.

Недостаток сна нарушает естественный цикл, который влияет на гормоны, регулирующие рост, аппетит, метаболизм и работу иммунной системы. В этот период есть большой риск развития вирусных и воспалительных заболеваний, таких как ОРВИ и грипп.

Что произойдет, если не спать более 72 часов?

Отсутствие сна в течение такого долгого времени приводит к значительному ухудшению настроения. Человек практически не испытывает положительных эмоций. Учащается пульс, увеличивается частота сердечных сокращений.

Если бодрствовать в течение 3 дней, то могут появиться следующие эффекты:

паранойя

депрессия

чувство крайней усталости

серьезные проблемы с концентрацией и памятью

трудности в общении с людьми

Все эти проблемы уходят, стоит только хорошо выспаться. Если же человек сталкивается с хроническим недосыпанием, то высока вероятность развития диабета и сердечных заболеваний.

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