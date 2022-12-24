Что нового появилось в Украине за время войны?

Десять месяцев полномасштабной войны научили нас многому: выживать, приспосабливаться к обстоятельствам, развиваться и идти к целям. Мы стали сплоченными, сильными и медиограмотными (научились добывать достоверную информацию). И на этом наш прогресс только начинается. Что же нового появилось в Украине за время войны, поинтересовалась «Одесская жизнь».

Мир изобретений и технологий

Электробайки для ВСУ

С первых дней войны, специалисты разных сфер помогают ВСУ держать оборону. Например, инженеры и предприниматели из Тернополя, Днепра и Чернигова спроектировали для наших защитников легкие и бесшумные электрические велосипеды. Они помогают вести разведку.

Павербанки из электронных сигарет

А вот креативные одесситы (и не только), научились использовать одноразовые электронные сигареты для изготовления повербанков. Из них получается дешевое, но мощное, зарядное устройство для ВСУ. Кстати, это наш пример миру, как подарить «отходам» новую жизнь.

Сухой борщ

Многие из нас любят вермишель, бульоны и картофельное пюре быстрого приготовления типа «мивина». Их, кстати, придумали в годы Первой мировой войны. А теперь у нас есть и борщ быстрого приготовления.

Наши беспилотники

Об этом мало говорят, но ежедневно украинские военные занимаются производством собственного оружия. Например, сейчас испытывают дрон «Октокоптер R-18», который уничтожает врагов на фронте. Кроме того, появилась новая специальность – оператор дронов. Военных учат профессионально управлять беспилотниками.

База ДНК людей

Даже зверские поступки оккупантов, заставляют нас идти вперед. Так, в Министерстве внутренних дел планируют создать единый государственный реестр ДНК граждан. В будущем это поможет устанавливать личность преступника и идентифицировать погибших или попавших без вести людей.

Рука-робот

В декабре журнал Time составил список лучших изобретений 2022 года. Украинская разработка Esper Control оказалась в шестерке лучших и даже была изображена на обложке журнала. Это первый робот-протез на базе искусственного интеллекта. Такое изобретение в будущем может помочь украинцам, пострадавшим из-за войны.

Полезные приложения

«Дія» теперь в полном действии

Еще в прошлом году многие относились к приложению «Дія» не с большим энтузиазмом. А сегодня приложение выполняет самые популярные государственные услуги. Достаточно открыть приложение в смартофоне и на экране появятся цифровые документы (паспорт, водительские права, сертификат о прививке, пенсионное удостоверение, справка ВПО, техпаспорт). Также в «Діє» можно получить образование, оформить брак или пособие, послушать радио и посмотреть телевидение, поменять место регистрации, открыть бизнес и сообщить о местоположении вражеских войск. Нигде в мире подобного аналога нет.

«єППО» помогает сбивать ракеты

Могли бы вы подумать, что теперь любой житель Украины может сбивать вражеские ракеты, самолеты и дроны сам. А все благодаря одесской конструкторской группе «Технари», которые разработали приложение «єППО».

«ТиХто» определяет врагов

Если вы не знали, то еще с апреля в Украине работает мобильное приложение для быстрой проверки лиц и авто по публичным реестрам «ТиХто». Приложение для полиции и военных, но скачать его может каждый желающий.

«Воздушная тревога» приложение №1

Для нас мобильное приложение «Воздушная тревога» уже обычная вещь. Но в первые дни войны оно стало настоящей находкой. Программа позволяет получать оповещение о воздушной тревоге, наблюдать за ситуацией в других регионах.

«єРобота»: сервис поиска работы и работников

В Украине начал работать официальный сайт проекта «єРобота», где каждый желающий может найти себе подходящую работу или начать собственное дело в военное время.

«єДопомога»: помощь от волонтеров

Чтобы помочь друг другу пережить тяжелое время, в нашей стране создали универсальные онлайн-платформы, которые помогают связаться с волонтером, попросить или предложить помощь. Самыми известными из них стали государственные – «Прихисток», «єДопомога», «СпівДія» и волонтерские – «Поряд», «Добро.юа», «Uahelpers», «Украинская волонтерская служба». Здесь можно получить финансовую, юридическую и медицинскую помощь, продуктовые наборы и средства гигиены и многое другое.

«Допомога постраждалим від сексуального насильства»

Офис Генпрокурора вместе с Ла Страда-Украина запустил чат-бот для пострадавших от сексуального насилия в условиях войны – @survivors_support_bot. Он поможет узнать, куда обращаться за помощью и как сообщить о преступлении.

Городские новшества и сумасшедшие покупки

Уличные укрытия

Эта война особенно повлияла на градостроительство. Из-за массовых ракетных обстрелов по жилым кварталам и общественным местам, в украинских городах становится нормой – уличные укрытия из бетона. Они уже есть в Днепре, Харькове, Киеве и Николаеве.

Модульные городки

Компактные и легкие жилые конструкции, в виде блок-контейнера, уже давно пользуются успехом в западных странах. У нас они стали востребованы с начала войны. Модульные городки устанавливают в тех местах, где больше всего проживает переселенцев. Одесские строители также реализуют проект постройки жилых мини-комплексов.

Дома с убежищем

А вот новый закон, который коснулся застройщиков. Весной наш президент подписал закон, требующий оборудования убежищ в новостройках и обязательное укрепление паркингом. Так, как это делают в Израиле.

Свой спутник

Однажды благотворительный фонд телеведущего Сергея Притулы объявил срочный всеукраинский сбор на нужды армии. В итоге денег накопилось столько, что фонд «на сдачу» для Украины приобрел целый спутник. Теперь спутниковые данные позволяет вычислять позиции врага.

«Пункти незламності» и коворкинг

Наверное, до начала экстренных и веерных отключений электроэнергии, многие даже и не понимали значение термина «коворкинг». В цивилизованном мире коворкингом называют общественные места, куда можно прийти и поработать (за определенную плату). Здесь всегда есть свет, тепло, вода и связь. В Одессе еще до войны существовали такие места, только использовали их в основном как место для выступлений. Но с масштабными отключениями света, мы стали нуждаться в большем. Тогда появились «Пункти незламності» – коворкинг по-украински. В пункте помощи можно пережить самое трудное время: поработать, зарядить гаджеты, разогреть еду и даже найти новых знакомых. Скоро власти планируют сделать «Пункти незламності» круглосуточными и поставить под охрану. А теперь работает специальный чат-бот, который помогает найти работающие пункты. Параллельно с этим в Украине запустили сайт «Svitlospot». Он информирует о ближайшей локации со светом и интернетом. Надеемся, что даже после окончания войны, такие места у нас «укоренятся».

Новые возможности «Укрзалізниці»

Долгое время «Укрзалізниця» воздерживалась от своей цифровизации. Но война внесла коррективы в работу железнодорожного оператора. Теперь у «Укрзалізниці» есть приложение с удобными опциями: купить или вернуть билеты, просмотреть онлайн-табло, увидеть подробную информацию о маршруте поезда, найти нужный рейс. А вот в случае блэкаута перевозчик подготовил на вокзалах «Фортецю незламності».

Анастасия Епурь