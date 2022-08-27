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В Одессе хотят установить уличные укрытия – что это? (видео, фото)

В Одессе хотят установить уличные укрытия – что это? (видео, фото)

В конце сентября в Одессе могут установить первые малогабаритные бетонные укрытия. Проект разработали представители организации SafePalace4UA, объединяющей украинских художников, архитекторов, дизайнеров и урбанистов.

Как сообщает Телеграм-канал «Дайджест Одесса», мобильные защитные конструкции предназначены для защиты людей от обломков сбитых ракет и других последствий вражеских обстрелов.

По словам инициатора проекта Ильи Блохина, активисты вдохновились опытом Израиля, где в районе Сектора Газы подобные убежища стоят через каждые 100 метров, и во время обстрелов у людей  есть 5-7 секунд, чтобы успеть спрятаться.

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В Одессе такие укрытия хотят разместить в местах наибольшего скопления людей – в парках и на остановках.

уличное укрытие, проект2

В укрытии 18 сидячих мест. Также предусмотрено пространство для колясок и вещей.

уличное укрытие, проект3

Как объяснили в SafePalace4UA, из-за военного положения разрешения от городских властей на установку подобных объектов не требуется. А после установки конструкции передадут на баланс спасателей.

уличное укрытие

Всего активисты SafePalace4UA планируют установить тысячу таких укрытий в разных городах Украины, сейчас на это ищут средства.

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Видео: SafePalace4UA, фото SafePalace4UA и с Телеграм-канала «Дайджест Одесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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