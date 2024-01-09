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Новая почта изменит название: подробности

Новая почта изменит название: подробности

На рынке Украины Новая почта появилась в 2001 году. За эти годы это уже не просто оператор доставки посылок, а предоставляет множество услуг. Поэтому группа компаний Новая почта меняет название NOVA.

Об этом сообщили в пресс-службе Новой почты.

В сообщении говорится, что поскольку спектр услуг, предоставляемых Новой почтой, расширен, то и группа компаний должна называться иначе — иметь гораздо более широкий смысл.

Как сообщили в пресс-службе, за это время создавались новые компании и продукты:

  • NovaPay – открывает счета для клиентов;
  • Nova Digital – предлагает IT-решения, позволяющие не волноваться за родных или за защиту бизнеса от кибератак;
  • Nova Global, доставляющая с разных континентов;
  • Supernova Airlines предоставляет быструю доставку своим клиентам из любой точки мира и вскоре начнет трансконтинентальные полеты на грузовых самолетах.

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Да и сама Новая почта, кроме доставки, продает услуги фулфилмента (комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки — прим.ред.), фрахтовых перевозок и работает в Европе.

Мы уже гораздо больше, чем почта, поэтому убираем это слово именно в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров — NOVA, —

сообщили в компании.

Но заметили, что Новая почта как логистический оператор остается Новой почтой. Никаких изменений в названии и логотипе не произойдет. А изменения касаются названия именно группы компаний. Знакомая нам более двух десятилетий Новая почта останется Новой почтой.

Также в сообщении говорится, что Новая почта имеет наиболее доступную сеть для клиентов: 11 400 отделений и 15 500 почтоматов по всей Украине. Доставляет по стране за 24 часа, а в пределах города в тот же день.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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