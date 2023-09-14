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Нововведения на почте: что запретили пересылать в посылках

Нововведения на почте: что запретили пересылать в посылках

В Украине запретили пересылать по почте некоторые предметы. Их список утвердил Кабмин. Также в Постановлении говорится о международных отправлениях. Более того, некоторые предметы разрешено изымать.

Об этом говорится в Постановлении Кабмина №958 от 08.092023 г.

Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны. Таким образом, в Украине запрещается пересылать, в частности:

  • деньги любой валюты – кроме нумизматических монет и их коллекций;
  • пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
  • алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, где нет марок акцизного налога установленного образца;
  • оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
  • животных и ядовитых растений;
  • специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т.д.

В то же время в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

  • огнестрельное оружие всех видов,
  • основные части оружия
  • устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия,
  • патроны к ним,
  • холодное оружие и другие предметы специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.п.), боевые припасы, средства инициирования взрыва,
  • взрывчатые вещества или взрывчатые устройства
  • легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества,
  • наркотические средства
  • психотропные вещества,
  • прекурсоры,
  • радиоактивные вещества,
  • паспорт, трудовая книга и ряд документов,
  • токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.

Есть исключение только для загранпаспорта. Его можно будет переслать за границу, пока действует военное положение.

Запрещенные вещи будут изымать таможенные органы, а об обнаруженных в почтовых отправлениях пищевых продуктах с малым сроком годности, а также опасных предметах будут уничтожаться.

Отправка денег в посылках

Обнаруженная в посылках, отправленных по Украине, гривна возвращается отправителю или пересылается адресату почтовым переводом.

А иностранная валюта пересылается отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описанием вложения (и последующей оплатой по этому тарифу).

В случае обнаружения в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком, —

говорится в Постановлении.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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