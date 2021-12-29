Тарифы в 2022 году на воду, тепло и газ вырастут: сколько будем платить?

Так уж сложилось в Украине, что накануне наступления Нового года население с замиранием сердца ждет приговора — объявления о росте тарифов. Этот год — не исключение.

Под елочку» нам приготовили сразу несколько сюрпризов: новые тарифы на воду, распределение газа и тепло.

Тарифы на воду увеличатся

Новые тарифы на водоснабжение и водоотведение для абонентов «Инфоксводоканала» утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В среднем тариф повысился на 5,14 гривни за один кубометр, или на 17%. И составит 35, 16 гривни

Новая цена на услугу для многоквартирных и частных домов с централизованным водоснабжением и канализацией:

за водоснабжение: 17,92 гривни с НДС за один кубометр (сейчас 16,44 гривни с НДС). То есть тариф поднимется на 1,48 гривни;

за водоотведение: 17,24 гривни с НДС за один кубометр (сейчас 13,58 гривни с НДС). Таким образом, цена за канализацию выросла на 3,66 гривни.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.

Ранее мы рассказывали о том, какими будут абонплата и тарифы на отопление в Одессе.

Новая цена на газ

НКРЭКУ утвердила также тариф на транспортировку природного газа для предприятия «Одессагаз» на 2022 год.Тарифы начнут действовать уже в январе.

Согласно постановлению Нацкомиссии, в наступающем году тариф на распределение одного кубометра газа в Одессе вырастет на 25 копеек — с 0,84 гривни до 1,09 гривни. Поскольку в платежках цены указаны с НДС, платить одесситы будут 1,31 гривни за доставку кубометра газа.

Определились с тарифами на тепло

Исполком Одесского горсовета наконец утвердил тарифы на отопление в сезоне 2021-2022 годов. К счастью, для населения фактическая цена централизованного отопления осталась без изменений: 1813 гривни за гигакалорию.

Для категорий бюджетных учреждений стоимость тепла составит 3762,7 гривни за гигакалорию, других юридических лиц — 5795,64 гривни, религиозных организаций — 3850,36 гривни за гигакалорию.

— Что касается категории населения — это все одесситы, которые являются нашими абонентами. Для этой категории потребителей независимо от формы договора, заключенного с нашим предприятием, тариф в этом отопительном сезоне не повышается. Данное решение утверждено в рамках Меморандума, подписанного между Кабинетом Министров Украины, «Нафтогаз Украина» и Ассоциацией городов Украины. Тариф для населения остается на уровне, установленном в 2020 году постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, — пояснила Анна Позднякова, директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы».

Ранее мы уже рассказывали о том, как изменятся тарифы в Украине в 2022 году.