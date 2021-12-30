Цены, зарплаты, коммуналка и лекарства: что нас ждет в 2022 году?

В Новый год мы традиционно желаем друг другу благосостояния и здоровья. И очень хотим, чтобы пожелания и надежды сбылись. Во многом это связано с обычными жизненными вопросами, касающимися нашего быта, здоровья, уровня доходов. Что же готовит нам 2022 год?

Коммунальные услуги снова подорожают?

Цены на коммунальные услуги, по прогнозам экспертов, в новом году продолжат расти. В первую очередь это затронет такие энергоносители, как газ и электроэнергия. Тарифы на них фактически заморозили до определенного момента, что впоследствии может привести к их значительному скачку.

ГАЗ. Весной 2021-го правительство установило годовой тариф на газ для населения. В зависимости от поставщика, сейчас он варьируется от 7,96 гривни за кубометр до 13,50 гривни за кубометр.

По прогнозам экспертов, после окончания отопительного сезона и действия годового контракта цена на газ может взлететь на 20%. Кабинет Министров тоже озвучил рыночные перспективы: подорожание газа в 2022 году составит 13% (с погрешностью плюс-минус 3%). В 2023-м стоимость газа вырастет еще на 7,5%, а в 2024-м – еще на 10%. То есть в ближайшие три года голубое топливо подорожает более чем на 30%.

Правда, не совсем понятно, как правительство планирует удержать цены от значительного роста. Ведь нынешняя цена газа уже сегодня 40-45 гривен за куб.

А тариф на доставку газа изменится уже с 1 января. Национальная комиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг утвердила соответствующие расчеты (подробнее об этом мы писали в №50 от 14 декабря 2021 года). Повышение составит от 1,2 % до 30%, в зависимости от компании.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Аналогичная ситуация складывается и с электроэнергией. Так, согласно постановлению правительства, с 1 октября 2021 года для потребителей, расходующих более 250 киловатт, действует тариф 1,68 гривни за киловатт. При объеме потребления до 250 киловатт тариф составляет 1,44 гривни за киловатт. Такие расценки будут действовать до 30 апреля 2022 года, а после – наверняка увеличатся, если правительство не решит вопрос с дефицитом угля.

По прогнозам аналитиков, дефицит угля к концу отопительного сезона будет составлять миллион тонн. ТЭЦ и ТЭС вынуждены заменять нехватку угля природным газом. Покупка газа по рыночной стоимости приведет к удорожанию электричества примерно на 20%.

ВОДА. Надо сказать, что если для населения тарифы «придержали», то для предприятий они таки рыночные. В частности, увеличение расходов на электроэнергию и газ для предприятий уже стало поводом для пересмотра тарифов на воду. 22 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изменила тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов страны. А значит, начиная с января потребители станут платить больше за услуги водоснабжения и водоотведения.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как могут измениться тарифы в 2022 году.

Цены на продукты будут меняться

Стремительный рост цен на продукты питания, промтовары и потребительские услуги, который мы наблюдали в 2021-м, продолжится и в этом году. Причина все та же – рекордная цена газа на мировом рынке. Снизиться цены на товары первой необходимости и коммуналку могут лишь в том случае, если стоимость голубого топлива откатится назад. Правда, верится в это с трудом.

Из-за заоблачных цен на голубое топливо лидерами подорожания станут удобрения. Ведь в их производстве доля природного газа составляет до 80% – он выступает и как сырье, и как энергоноситель. Поэтому, по прогнозам экспертов, стоимость необходимой для сельского хозяйства продукции химпрома может увеличиться на 30-70%.

Подорожание удобрений вместе с увеличением затрат на электроэнергию и топливо приведет к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию, отмечают эксперты. Так, стоимость пшеницы будет выше примерно на 17%, овощи и фрукты могут подняться в цене на 15-18%.

По прогнозам экономистов, при сохранении нынешней цены на газ хлебобулочные изделия подорожают на 20%, молочные продукты – на 20-40%, растительное масло – на 15-30%, сахар и крупы – на 10-20%, мясные продукты – на 12-18%.

В связи с вступлением в силу нового налогового закона вырастут в цене алкоголь и табачные изделия.

Среди промышленных товаров выше всех взлетят цены на стройматериалы и стекло – на 20-50%. Соответственно, недвижимость в крупных городах страны к весне может подорожать минимум на 10-15%.

Ранее мы рассказывали о том, что будет с пенсиями и социальными выплатами в 2022 году.

Зарплаты бюджетников вырастут в два раза

Рост тарифов, цен на продукты и товары первой необходимости стали причинами падения уровня жизни в Украине. Это отразилось, в том числе, на бюджетных работниках с невысокой зарплатой. К ним, в частности, относятся медработники и педагоги. В любой стране здоровье и образование в приоритете, а профессии в этих сферах считаются престижными. Но, увы, пока не у нас. Хотя надежда есть.

Верховная Рада разрабатывает новую систему оплаты труда для всех бюджетных отраслей. Планируется вывести размер оплаты труда бюджетникам на уровень 200% от средних по стране. Первыми, кто начнет получать повышенную зарплату, станут медики. Отдельный норматив подсчета зарплаты также введут для учителей, работников культуры, ученых. А теперь подробнее.

МЕДРАБОТНИКИ. Власти утверждают, что с 1 января 2022 года врачи будут получать от 20 тысяч гривен в месяц. Медсестры, то есть средний медицинский персонал, – от 13,5 тысячи. На такие цифры планируют выйти за счет увеличения надбавки за престижность труда медицинским работникам бюджетной сферы. Увеличение составит:

врачам и профессионалам с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения, – до 500%;

специалистам с базовым высшим медицинским образованием и неполным высшим медицинским образованием – до 300%.

Конкретный размер надбавки за престижность труда будет устанавливать руководитель медицинского учреждения. Обещают также, что повышение затронет и младший медицинский персонал.

ПЕДАГОГИ. Рост зарплат для работников сферы образования был заложен в Госбюджет-2021. Премьер-министр похвалился тем, что зарплата школьных учителей в ушедшем году повышалась дважды (в январе и декабре) и в среднем выросла на 25%. Повышение должностного оклада для педагогов заложено и в бюджете на 2022 год. В новом году рост выплат составит примерно 8%.

Если учитывать нынешние показатели и добавить в них запланированное повышение, то суммы будут следующими:

молодой учитель без категории и стажа работы – около 10 тысяч 500 гривен (с 1 декабря было 9768 гривен);

учитель ІІ категории – около 13 тысяч гривен (с 1 декабря – 12 тысяч 053 гривни);

учитель І категории – примерно 13 тысяч 900 гривен (с 1 декабря – 12 тысяч 906 гривен);

учитель высшей категории – примерно 14 тысяч 859 гривен (с 1 декабря – 13 тысяч 759 гривен).

Заработная плата директоров школ вырастет до 17 тысяч гривен (с 1 декабря – 15 тысяч 742 гривни).

Напомним, что минимальная зарплата в Украине с 1 декабря 2021 года зафиксирована на уровне 6500 гривен. Ее рост запланирован с 1 октября 2022 года – до 6700 гривен.

Новые вакцины, прививки и лекарства

В 2022 году в Украине, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, должна быть произведена первая отечественная вакцина против коронавируса. Изготовлена она будет в Харькове. Препарат, разработанный учеными Института биологии клеток НАН Украины, уже тестируют в Польше. Испытания проводятся на мышах в лабораториях города Гданьска. Собираются на харьковском фармакологическом предприятии также запустить производство разработанной в Китае вакцины «Коронавак».

Надеются в Минздраве и на то, что в следующем году мы сможем начать выпускать лекарства от коронавируса. Речь идет о производстве медикаментов по патенту двух американских фармацевтических компаний – «Пфайзер» и «Мерк». К тому же планируют закупить лекарство от коронавируса «Паксловид». Препарат позволит предотвратить осложнения заболевания у пациентов, находящихся в группах риска.

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В новом году, согласно приказу главы Минздрава, рекомендуют сделать дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса. Прежде всего она будет доступна людям с ослабленным иммунитетом.

Сделать третью дозу вакцины рекомендуется:

людям с ВИЧ-инфекцией и онкологией;

после трансплантации органов;

больным с иммунодефицитом.

Ввести третью дозу таким пациентам можно независимо от того, какой вакциной они прививались раньше.

В январе-феврале нового года, по словам Виктора Ляшко, в Украине разрешат и так называемую бустерную дозу вакцины. Что это значит?

Со временем эффективность препарата снижается. И для повышения защиты организма от инфекции требуется дополнительная доза вакцины, которая и называется бустерной дозой. Поэтому через шесть месяцев после полного курса вакцинации медики рекомендуют прививку повторить (пройти ревакцинацию). Бустерная доза обеспечивает более сильную и длительную защиту от коронавируса, предотвращая распространение болезни. А согласно последним исследованиям, обеспечивает также защиту от нового варианта вируса «Омикрон».

Бустерная прививка может стать доступной в Украине, когда две дозы получат как минимум 50% взрослого населения.

Вероника Полищук, Ольга Новикова

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