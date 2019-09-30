Цена одесской кефали: непотопляемый «гранит», драка на причале и бесконфликтные пограничники

Конфликт между служащими Национального природного парка «Тузловские лиманы» и браконьерами стал резонансным для всей Украины.

Увы, грабительское уничтожение национальных природных богатств в нашей стране – не редкость. А на Одесщине, судя по всему, не первый год орудует «кефальная мафия». И «крышуют» ее, как утверждают природозащитники, пограничники. В сложившейся ситуации, используя информацию, предоставленную работниками заповедника и пресс-службой Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, попыталась разобраться «Одесская жизнь».

Ловушка для кефали

Криминогенная напряженность, складывающаяся на территории НПП «Тузловские лиманы» в течение пяти лет, «взорвалась» физическим нападением на работников заповедника.

21 сентября в 20.00 сотрудники парка вместе со служащими спецподразделения пограничной службы Украины в рамках общей рейдовой проверки по противодействию браконьерскому вылову кефалевых видов рыб патрулировали территорию «Тузловских лиманов».

С сентября по ноябрь – активный сезон вылова этой ценной промысловой породы. К тому же, в этот период экологи ежегодно фиксируют количество кефалевых, выходящих в Черное море, чтобы в следующем году рыбакам смогли предоставить лимит вылова биоресурсов. А служба Госохраны обязана проверить состояние гидросооружений, установленных на данной территории.

Главным объектом проверки, по плану работников заповедника, должно было стать гидросооружение, построенное обслуживающим кооперативом «Гранит-2» в 2015 году на 2-м километре Черноморской песчаной косы. Здесь был запружен пролив, установлены гарды. И вынужденная через малый канал мигрировать с лиманов в Черное море для зимовки и размножения кефаль попадала в ловушку. Такой, «метод ловли» категорически запрещен всеми существующими международными природоохранными нормами и законами. «Гранитовцы», вероятно, об этом не подозревали, и, обосновавшись на побережье, рыбу просто выгребали. По подсчетам работников заповедника – порядка 6 тонн в сезон.

Благодаря специальным приспособлениям рыбу просто выгребали

Бесконфликтные пограничники

При такой ситуации конфликт между природозащитниками и кооперативом — неизбежен. Продолжается он более 4 лет. И каждый раз, утверждает пресс-служба Южного регионального управления ГПСУ, предъявить претензии «гранитовцам» экологи пытаются при участии пограничников.

А те, в задачу которых, в частности, входит «охрана окружающей среды, что дает нам основания к прекращению браконьерской деятельности в контролируемых пограничных районах», не особо к этому стремятся.

По информации Управления, ранее «кооперативный» причал был проверен и получил разрешение к эксплуатации.

«И не в компетенции пограничников решать, кому, где и сколько можно вылавливать живых водных ресурсов, на это есть соответствующие органы», – говорится в официальном ответе пограничников.

Беспредел по внутреннему приказу

По словам и.о. директора НПП «Тузловские лиманы» Ирины Выхристюк, единственный разрешительный документ, который может предоставить ОК «Гранит-2» – внутренний приказ Черноморского рыбоохранного патруля.

Согласитесь, между внутренним приказом организации и разрешением на осуществление хозяйственной деятельности разница все же имеется. А вот такого документа у «гранитовцев» нет, утверждает Ирина Выхристюк.

В прошлом году кооператив не прошел экологическую экспертизу по оценке влияния на окружающую среду, и министерство экологии и природных ресурсов отказало в разрешении на функционирование возведенного им гидросооружения. В июле 2018 года постановлением Апелляционного административного суда Одесской области было признано противоправным и отменено разрешение управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Одесской области, выданное ОК «Гранит-2», на специальное использование биоресурсов. Но и сейчас запруды «Гранита» по-прежнему переполнены кефалью.

«Гранит» на защитной полосе

Спецподразделение Одесского погранотряда 21 сентября осуществляло патрулирование парка в соответствии со своим планом-заданием и на «гранитную» плотину не торопились. Хотя экологи были уверены, что вооруженный спецотряд едет за ними. По версии пограничников, работники нацпарка зашли на причал кооператива, на что получили требование от его работников покинуть территорию.

А вот Выхристюк утверждает, что служащие заповедника находились на территории НПП — государственной собственности. К тому же «Гранит-2» вообще не имеет права находиться в этой зоне. Согласно постановлению «О создании национального природного парка «Тузловские лиманы», границы его территории включают всю косу – с 0 по 39 км. Кроме того, Черноморская песчаная коса является прибрежной защитной полосой Черного моря и лиманов, и любое строительство там запрещено. Это земли водного фонда.

Драка на причале: пограничники спешат на помощь?

Далее, по словам Ирины Выхристюк, события развивались следующим образом. Из зоны кооператива с грубой бранью вышли порядка 40 человек, чтобы помешать работникам парка зафиксировать количество рыбы, находящейся в ловушке. А рядом с ней, за песчаными дюнами, стоял автомобиль с госпограннарядом. По мнению представителей парка, пограничники должны были выступить на их стороне и дать отпор работникам кооператива. Но у наряда, как разъяснили в пресс-службе Управления ГПСУ, не оказалось полномочий, чтобы повлиять на конфликт, который, по сути, является нарушением гражданского порядка.

В результате «наемники» «Гранита» избили начальника службы охраны Виталия Димова, начальника научно-исследовательского отдела Ивана Русева, вырвали планшет и фонарь у Ирины Выхристюк. Подтвердить это может достаточно красноречивое видео, чудом сохранившееся и выложенное Иваном Русевым в Фейсбук.

А находящиеся при исполнении пограничники, по словам Ирины, просто «растворились в воздухе». Оказывается, старший наряда сразу же доложил руководству о ситуации, и к этому времени на место инцидента прибыл спецотряд. Именно они, заверяет пресс-служба Управления, не допустили обострения ситуации, стали между сторонами конфликта, порекомендовали решить его правовыми методами и уведомить национальную полицию.

Горящий лес и акция протеста

С места конфликта экологи отступили – здоровье и жизнь дороже. В 2 часа ночи добрались до полиции. В своих заявлениях потребовали открытия криминального производства по факту группового нападения на сотрудников нацпарка. А уже вечером 22 сентября на территории заповедника загорелся Лебедевский лес. По тревоге туда выехали работники НПП. А им навстречу, как сообщают Димов и Русев, из леса вышли 30 «гранитовцев» и избили природоохранника, инвалида Дмитрия Ельникова. По сути, работники нацпарка оказались беззащитны на собственной территории.

С требованием пресечь творящий беспредел был организован пикет у здания Южного регионального Управления ГПСУ. Когда под окнами митингуют, сложно игнорировать проблему. И к участникам акции вышел первый заместитель начальника Управления, генерал-майор Виктор Бабюк. Представителям НПП было предложено подать жалобы и заявления. Но митингующие проводили генерал-майора дружными выкриками «Ганьба!».

О судьбах кефали за «круглым столом»

Согласно информации ГПСУ, служебное расследование по факту возникновения конфликтной ситуации в заповеднике Управлением было назначено 22 сентября. По его результатам будет дана правовая оценка действиям пограничного наряда. А для большей объективности в Южное региональное управление направлена группа офицеров из Администрации Госпогранслужбы Украины, которая в настоящее время проводит отдельное служебное расследование.

Также Управлением инициирована встреча с представителями Национальной полиции, прокуратуры, Министерства энергетики и охраны окружающей среды, Госагентсва рыбного хозяйства, в частности, рыбоохранного патруля, НПП «Тузловские лиманы» и кооператива «Гранит-2».

Хочется надеяться, что эти структуры найдут, в конце концов, пути решения взрывоопасной проблемы. А наши потомки не получат в наследство мертвое море и выжженные степи.

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Фото: НПП “Тузловские лиманы”, antonkisse.com