В Одесской области сотрудники Нацпарка пострадали от рук браконьеров

По информации в Facebook, на работников парка напало 40 человек.

Вскоре после задержания браконьеров в “Тузловских лиманах” появилась информация о том, что в Нацпарке избили сотрудников.

Об этом в Facebook сообщила и.о. директора национального парка Ирина Выхристюк.

“Совершено нападение нелегалами, грабящими рыбу через незаконный канал!” – написала она.

По информации эколога, сотрудника Нацпарка Ивана Русева, который также был на месте и пострадал, на них напало около 40 человек. Избили службу госохраны нацпарка, отобрали планшеты, фонарики, камеры и фотоаппараты у работников и пытались повердить машину.

“Браконьеры действовали под прикрытием вооруженных до зубов погранцов, избивая охрану парка на их глазах, – рассказал Иван Русев. – К счастью, все живы. Срочно едут снимать побои”.

Руководитель Нацпарка, в свою очередь, отметила, что группе попустительствует начальник Черноморского рыбоохранного патруля, выдавший незаконное разрешение на ловлю кефали. Ирина Выхристюк также подтвердила, что нападавших “крышуют” пограничники ПК “Курортное”.

“Они фактичестки охраняют преступный бизнес!” – заявила Ирина.

Полиция по факту открыла уголовное производство.

Фото: Facebook, группа “Измаил как он есть”