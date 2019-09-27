Скандал вокруг Тузловских лиманов: главу Южного управления Госпогранслужбы уволили

Начальника Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Сергея Косика освободили с занимаемой должности.

Об этом сообщил начальник научно-исследовательского центра НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев на своей странице в Facebook со ссылкой на собственные источники.

Он связывает это с тем, что в Одессе провели акцию протеста против беспредела пограничников по крышеванию браконьерства в нацпарке «Тузловские лиманы». Однако И.Русев убежден, что только увольнения Косика для нормализации ситуации недостаточно.

«…беспределом непосредственно управляет начальник Одесского погранотряда полковник Лаврентьев С.А. Этой ночью, тонны кефали, под прикрытием пограничников снова воровали и увозили фурами, как это было и в последние дни», – написал он.

Напомним, ранее «Одесская жизнь» подробно описала, в чем суть конфликта вокруг НПП «Тузловские лиманы», и об акции протеста против браконьерства.

Фото: Иван Русев