Защитим Тузловские лиманы: в Одессе протестовали против браконьеров и бездействия пограничников

Участники акции выступают в защиту национального достояния Украины – природных богатств Национального природного парка «Тузловские лиманы».

В ней приняли участие служащие заповедника, активисты общественного движения «Зеленый лист», правозащитники, неравнодушные одесситы. Как передает корреспондент «Одесской жизни», они собрались у здания Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Поводом для акции послужило недавнее нападение браконьеров, занимающихся на территории заповедника незаконным выловом кефали, на сотрудников НПП «Тузловские лиманы». Были избиты начальник службы госохраны парка Виталий Димов и начальник научно-исследовательского отдела Иван Русев, у исполняющей обязанности директора заповедника Ирины Выхристюк вырвали планшет и фонарь.

Сделали это, утверждают сотрудники «Тузловских лиманов», люди из ОК «Гранит-2», которые в 2015 году запрудили пролив для того, чтобы кефаль, выходящая из водоемов в Черное море, попадала в их малый канал – ловушку, из которой можно тоннами выгребать рыбу.

А крышует браконьеров, утверждают сотрудники заповедника, пограничная служба. В частности, по их словам, во время нападения пограничники наблюдали за происходящим, но никак на избиение служащих нацпарка не реагировали. Вследствие инцидента Виталий Димов принял решение снять охрану парка на Бурнаском отделении, опасаясь за жизни людей. Туда надо вводить вооруженную нацгвардию, считает начальник службы госохраны парка.

«Я хочу спросить официально тех, кто управляет Пограничной службой в Украине: почему 40 бандитов избивают людей, и никто им не мешает? – заявил Иван Русев.

На обвинения экологов пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы заявила: «Мобильная группа пограничников, которая осуществляла патрулирование в данной местности, не поддержала ни одну из сторон конфликта, поэтому обвинения в «крышевании браконьеров» Госпогранслужба считает безосновательными».

К тому же в своем релизе Управление утверждает, что «территория, на которой кооператив осуществляет свою рыбопромышленную деятельность, не входит в территорию НПП «Тузловские лиманы».

Но сотрудники заповедника доказывают обратное: «Гранит-2» расположен на 2 км Черноморской песчаной косы, а согласно постановлению «О создании национального природного парка «Тузловские лиманы» границы его территории включают всю косу – с 0 по 39 км. Кроме того, Черноморская песчаная коса является прибрежной защитной полосой Черного моря и лиманов, и любое строительство там запрещено. Это земли водного фонда. Однако лица, обслуживающие канал «Гранит-2», построили там четырехэтажное здание и гидротехническое сооружение, с помощью которого они вылавливают всю рыбу.

Вышедший к участникам акции первый заместитель начальника Южного регионального управления генерал-майор Виктор Бабюк заверил собравшихся, что назначено служебное расследование, чтобы разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям пограничников.