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Новости Одессы и Одесской области

Улов на 170 тысяч гривен: в нацпарке под Одессой поймали браконьеров

Улов на 170 тысяч гривен: в нацпарке под Одессой поймали браконьеров

Группу нарушителей задержали на лимане Бурнас, что в акватории национального природного парка “Тузловские лиманы”. Браконьеров застигли врасплох опергруппа и вооруженный спецназ.

Об этом написал на его странице в Facebook замдиректора парка, эколог Иван Русев.

По его словам, браконьеров поймали с пятью сетями, полными кефали. В целом ущерб, который они нанесли государству, составил 170 тысяч гривен.

Позже на территории заповедника попался еще один нарушитель. С собой у него был набитый кефалью мешок.

Как пояснил Иван Русев, сейчас кефаль легко ловить практически голыми руками. Этим с удовольствием польуются недобросовестные рыбаки.

“Ночь. Температура воздуха опустилась до +5 градусов, а к утру до +3. Кефаль стала очень активной и готовится к выходу из лиманов в Черное море на зимовку. Естественно, стали активны и браконьеры”, – отметил он.

У нарушителей нашли пять сетей, заполненных кефалью

У нарушителей нашли пять сетей, заполненных кефалью

Фото: Facebook Иван Русев

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