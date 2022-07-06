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Одесса передела 12 тонн помощи жителям Сергеевки

Одесса передела 12 тонн помощи жителям Сергеевки

Городской совет Одессы передал гуманитарный груз в Белгород-Днестровский район. Это, в частности, 12 тонн продуктов и 1200 кв. пленки для закрытия окон.

Об этом сообщил телеграм канал «Одесса. Официально».

Помощь предназначена жителям Сергеевки, чьи дома пострадали от разрушительного ракетного удара.

Посреди ночи люди остались без документов, без денег, без возможности питаться. Во многих квартирах окна выбиты, с помощью фильма, которые они теперь могут быть закрыты,

— сказал вице-мер Одессы Дмитрий Жеман.

Напомним, что 1 июля российские ракеты попали в 9-этажное здание и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе. Погиб 21 человек, 74 были ранены.

Также сообщалось, что Одесский Городской гуманитарный центр принимает помощь для жителей пгт Сергеевка, пострадавших от ракетного удара в ночь на 1 июля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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