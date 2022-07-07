Поисково-спасательные работы в Сергеевке окончены: что известно

В Сергеевке закончились поисково-спасательные работы. Найдено более 500 фрагментов российских ракет. Погиб 21 человек, 39 получили тарвмы, без жилья остались более 100 человек.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Разбор завалов в разрушенных девятиэтажном жилом доме и двух базах отдыха в пгт Сергеевка завершен. Следственные подразделения провели 30 осмотров мест происшествия.

По их итогам обнаружено более 500 обломков ракет, изъято около полусотни видеозаписей с камер видеонаблюдения. В рамках уголовного производства назначены комплексные взрывотехнические, судебно-медицинские, строительно-технические и другие экспертизы.

В прокуратуре особо отметили, что по результатам проведенных следственных действий на осмотренной и прилегающей территории не обнаружено ни одного объекта военной инфраструктуры, техники и мест постоянного или временного расположения военнослужащих. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители собирают доказательства для привлечения агрессора к ответственности за ракетный обстрел Сергеевки 1 июля 2022 года.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в результате ракетного удара российскими военными по курортному поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе погиб 21 мирный житель и 39 человек был госпитализированы.

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