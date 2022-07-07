Новости Одессы и Одесской области

Поисково-спасательные работы в Сергеевке окончены: что известно

Поисково-спасательные работы в Сергеевке окончены: что известно

В Сергеевке закончились поисково-спасательные работы.  Найдено более 500 фрагментов российских ракет. Погиб 21 человек, 39 получили тарвмы, без жилья остались более 100 человек.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Разбор завалов в разрушенных девятиэтажном жилом доме и двух базах отдыха в пгт Сергеевка завершен. Следственные подразделения провели 30 осмотров мест происшествия.

По их итогам обнаружено более 500 обломков ракет, изъято около полусотни видеозаписей с камер видеонаблюдения. В рамках уголовного производства назначены комплексные взрывотехнические, судебно-медицинские, строительно-технические и другие экспертизы.

В прокуратуре особо отметили, что по результатам проведенных следственных действий на осмотренной и прилегающей территории не обнаружено ни одного объекта военной инфраструктуры, техники и мест постоянного или временного расположения военнослужащих. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители собирают доказательства для привлечения агрессора к ответственности за ракетный обстрел Сергеевки 1 июля 2022 года.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в результате ракетного удара российскими военными по курортному поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе погиб 21 мирный житель и 39 человек был госпитализированы.

Еще новости Одессы:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить