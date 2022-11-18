Борщевой набор: какие цены ожидать до конца года?

После полномасштабного вторжения россии цены на продукты в Украине существенно выросли. Летом годовой показатель индекса инфляции достиг 20,1%, а больше всего подорожали сырые продукты, крупы и мясо. На цены влияют частичная потеря предприятий и фермерских хозяйств, оказавшихся на временно оккупированных территориях или уничтоженных оккупантами, нарушения логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, курс валют. Как в дальнейшем будет меняться стоимость борщевого набора и какие цены ждать до конца зимы – выяснял Центр общественного мониторинга и контроля.

Некоторые овощи дешевеют

По данным Минагрополитики, в последнее время в Украине начала падать стоимость картофеля, столовой свеклы, капусты. Это сезонный фактор, связанный со сбором нового урожая овощей. В настоящее время розничная цена картофеля составляет от 9 до 12 гривен за килограмм. В Минагрополитики прогнозируют, что цена к концу осени составит 7-9 гривен за килограмм.

Упали в цене и другие овощи. В Минагрополитики зафиксировали удешевление капусты – сейчас она стоит в среднем 17,34 грн/кг (на 12,2%); свеклы – средняя цена 17,77 грн/кг (на 5%).

После рекордного роста в цене начал дешеветь и лук. Оптовые цены на него сейчас составляют 14-25 грн/кг, когда еще неделю назад диапазон цен был на уровне 22-26 грн/кг.

Дальнейшие прогнозы

Стоимость борщевого набора по сравнению с предыдущим годом уже увеличилась вдвое. На динамику цен оказывает существенное влияние война и, прежде всего, оккупация промышленного центра выращивания овощной продукции – Херсонщины.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил, что цены на овощи до конца зимы вырастут. Это связано с отсутствием в Украине достаточного количества овощехранилищ. В то же время, по его информации, осенью, цена на продукты из борщового набора не будет расти.

«Украинцы в этом году посеяли гораздо больше овощей, чем в другие годы. Есть вопросы по луку, его мы завозили из южных регионов. Сегодня ее количество не такое, как хотелось бы, но лук будет импортироваться, его будет достаточно, это не сильно повлияет на цену», – заверил Дмитрий Соломчук.