Большая реставрация: 5 знаменитых объектов, которые приведут в порядок

По программе «Большая реставрация» будеут восстановят 150 архитектурных сооружений. «Одесская жизнь» расскажет о пяти самых известных из них.

В течение трех лет в рамках правительственной программы «Большая реставрация» будет проходить восстановление культурных памятников. Планируется, что будут отреставрированы 150 архитектурных сооружений во всех уголках Украины. Мы расскажем о самых известных исторических объектах, которые вошли в этот список.

Троицкая надвратная церковь: строил князь-монах

Где расположена: г. Киев.

Троицкая церковь находится над Святыми вратами – главным входом в Киево-Печерскую лавру. Она была построена в 1108 году как часть оборонительных сооружений подземного монастыря, с которого и начала свою историю лавра. Инициатором строительства стал киевский князь Святослав Ярославич, который отказался от титула и стал монахом.

Со временем Троицкая церковь стала главной церковью монастыря, и сюда с Золотых ворот была перенесена древняя Казанская икона Божьей Матери. Одним из самых удивительных украшений церкви считается деревянный позолоченный иконостас, созданный лаврскими сницарями Иваном Опанасовым и Яковом Оветко. Он изготовлен из липы в технике «сквозной резьбы». Освещает церковь паникадило весом 664 кг, а пол выложен фигурными чугунными плитами, отлитыми на брянских заводах Демидова в 1732 году.

Хотинская крепость: прославилась в кино

Где расположена: г. Хотин, Черновицкая область.

Строительство каменных сооружений крепости началось еще при Данииле Галицком. В то время половину ее двора занимал гарнизон, а половину – командование. Посередине находился дворец коменданта.

В 1600 году дядя киевского митрополита Петра Могилы вместе с племянником польского короля Стефана Батория скрывался в Хотинской крепости от врагов. Столетие спустя начались масштабные работы по созданию вокруг крепости внешней линии обороны, которыми руководили французские военные инженеры. За последние 300 лет Хотинская крепость пережила четыре битвы и пять раз ее осаждали враги.

В наше время на ее территории снимали многие известные фильмы: «Д’Артаньян и три мушкетера», «Черная стрела», «Приключения Квентина Дорварда».

Галичский замок: история штурмов и осад

Где расположен: г. Галич, Ивано-Франковская область.

Галичский замок сейчас полностью разрушен. Строили его в середине 1300-х годов, однако в летописях еще в 1119 году упоминается цитадель, которая стояла на этом месте. Кто строил замок, неизвестно: одни считают, что инициатива принадлежала Казимиру Великому, другие приписывают возведение замка волынскому воеводе князю Любарту.

Замок имеет славную ратную историю: его штурмовали отряды крестьянской армии, нападали татары и османы, которые за 40 лет пытались овладеть замком 29 раз. Во время освободительной войны замок перешел в руки Богдана Хмельницкого, а отстраивать Галичскую крепость помогал русский воевода Ходецкий. Позже план реконструкции разрабатывал итальянский военный инженер Франческо Корразини.

Со временем крепость потеряла свое оборонительное значение, и часть ее стен разобрали, чтобы использовать камень для строительства города.

Ранее мы рассказывали о том, какие объекты в Одесской области попалив программу «Большая реставрация».

Софийский собор: легендарная библиотека

Где расположен: г. Киев.

Собор Святой Софии (на заглавном фото) был построен византийскими зодчими по приказу Ярослава Мудрого на месте победы над печенегами. Различные источники называют разное время его строительства – 1017-й или 1037 год.

Во время нашествия хана Батыя Софийский собор был разграблен. Позже митрополит Петр Могила отреставрировал сооружение и основал при нем мужской монастырь. После пожара 1697 года по указу Петра I началось строительство каменных построек, которые сохранились до наших дней. А колокольня собора была возведена по распоряжению Ивана Мазепы, один из колоколов даже носит имя украинского гетмана.

В соборе находятся усыпальницы Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, а возле собора имеются подземелья, в которых, по легенде, хранилась библиотека Ярослава Мудрого.

Жолковский замок: был продан на аукционе

Где расположен: г. Жолква, Львовская область.

Жолковский замок заложил Станислав Жолкевский в 1594 году. Замок строили польские и итальянские зодчие, в частности придворный архитектор Яна Собеского.

Крепость была сооружена из камня, с высокими башнями по углам, и окружена рвом с водой. В верхнем ярусе башен хранили архивы замка, а на втором этаже находилась «татарня» – так называли тюрьму, в которой томились пленные татары. Их использовали как рабочую силу при строительстве города. Фасад замка украшали статуи Жолкевского, Даниловича, Собеского и Радзивилла.

В 1606 году по приказу Жолкевского за замком разбили парк, в котором разводили зубров, оленей, серн. Этот зверинец дал название одним из городских ворот. Позже замок стал резиденцией Яна Собеского, а еще через столетие был продан на аукционе. Во время мировых войн замок сильно пострадал, и сейчас нуждается в основательной реставрации.

Ранее мы рассказывали о том, какие экскурсии есть в Одессе, и что можно посмотреть за городом.