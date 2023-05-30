Гаджеты для учебы от ООН получили дети Болградского района

Болградский район получил планшеты и хромбуки (небольшие ноутбуки) для учащихся от ЮНИСЕФ.
Гаджеты распределены Департаментом образования и науки в соответствии с ранее заполненной учебными заведениями формы относительно потребности детей переселенцев в оборудовании. Ведь техники меньше, чем школьников, переехавших к нам в связи с военной агрессией России.
Распределили оборудование следующим образом:
- Арцизская община получила 4 планшета и 13 хромбуков;
- Болградская община — 1 планшет;
- Бородинская община — 6 планшетов и 5 хромбуков;
- Василовская община — 3 планшета и 6 хромбуков;
- Гродненская община — 2 планшета и 4 хромбука;
- Криниченская община — 3 планшета;
- Кубейская община — 2 планшета и 7 хромбуков;
- Павловская община — 1 хромбук;
- Тарутинское общество — 3 планшета и 10 хромбуков.
В общей сложности 1198 планшетов и хромбуков от детского фонда ООН ЮНИСЕФ в рамках сотрудничества с Министерством образования и науки доставили в Одесскую область.
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