Новости Одессы и Одесской области

Гаджеты для учебы от ООН получили дети Болградского района

Гаджеты для учебы от ООН получили дети Болградского района

Болградский район получил планшеты и хромбуки (небольшие ноутбуки) для учащихся от ЮНИСЕФ.

Гаджеты распределены Департаментом образования и науки в соответствии с ранее заполненной учебными заведениями формы относительно потребности детей переселенцев в оборудовании. Ведь техники меньше, чем школьников, переехавших к нам в связи с военной агрессией России.

Распределили оборудование следующим образом:

  • Арцизская община получила 4 планшета и 13 хромбуков;
  • Болградская община — 1 планшет;
  • Бородинская община — 6 планшетов и 5 хромбуков;
  • Василовская община — 3 планшета и 6 хромбуков;
  • Гродненская община — 2 планшета и 4 хромбука;
  • Криниченская община — 3 планшета;
  • Кубейская община — 2 планшета и 7 хромбуков;
  • Павловская община — 1 хромбук;
  • Тарутинское общество — 3 планшета и 10 хромбуков.

В общей сложности 1198 планшетов и хромбуков от детского фонда ООН ЮНИСЕФ в рамках сотрудничества с Министерством образования и науки доставили в Одесскую область.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить