Гаджеты для учебы от ООН получили дети Болградского района

Болградский район получил планшеты и хромбуки (небольшие ноутбуки) для учащихся от ЮНИСЕФ.

Гаджеты распределены Департаментом образования и науки в соответствии с ранее заполненной учебными заведениями формы относительно потребности детей переселенцев в оборудовании. Ведь техники меньше, чем школьников, переехавших к нам в связи с военной агрессией России.

Распределили оборудование следующим образом:

Арцизская община получила 4 планшета и 13 хромбуков;

Болградская община — 1 планшет;

Бородинская община — 6 планшетов и 5 хромбуков;

Василовская община — 3 планшета и 6 хромбуков;

Гродненская община — 2 планшета и 4 хромбука;

Криниченская община — 3 планшета;

Кубейская община — 2 планшета и 7 хромбуков;

Павловская община — 1 хромбук;

Тарутинское общество — 3 планшета и 10 хромбуков.

В общей сложности 1198 планшетов и хромбуков от детского фонда ООН ЮНИСЕФ в рамках сотрудничества с Министерством образования и науки доставили в Одесскую область.

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