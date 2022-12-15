Блэкаут в Одесской области: о работе предприятий и мобильной связи

В связи с напряженной ситуацией с электроснабжением у жителей Одессы и Одесской области возникает ряд вопросов к энергетикам и местным властям. На самые распространенные в соцсетях вопросы ответили в Одесской областной военной администрации (ОВА). «Одесская жизнь» предлагает вниманию своих читателей третью, заключительную, часть этих ответов.

Как решаются значительные сложности с дозвоном в контактный центр ДТЭК «Одесские электросети»?

Областная военная администрация уже поставила задачу ДТЭК по оптимизации и усовершенствованию работы контакт-центра с целью обеспечения коммуникации и связи с гражданами.

О режиме работы промышленных предприятий

В ОВА очередной раз обращаемся к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время.

«Это поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света нашим гражданам, сохранить рабочие места и поддержать экономику», – отмечают в военной администрации.

Имеет место нестабильная работа мобильной связи?

Областная администрация уже дала рекомендации мобильным операторам по обеспечению надлежащей работы связи и оборудования дополнительными резервными источниками питания их вышек.

Напомним, сегодня, 15 декабря 2022 года, в Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии, а в области – экстренные.

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