Блэкаут в Одесской области: о работе предприятий и мобильной связи

В связи с напряженной ситуацией с электроснабжением у жителей Одессы и Одесской области возникает ряд вопросов к энергетикам и местным властям. На самые распространенные в соцсетях вопросы ответили в Одесской областной военной администрации (ОВА). «Одесская жизнь» предлагает вниманию своих читателей третью, заключительную, часть этих ответов.
Как решаются значительные сложности с дозвоном в контактный центр ДТЭК «Одесские электросети»?
Областная военная администрация уже поставила задачу ДТЭК по оптимизации и усовершенствованию работы контакт-центра с целью обеспечения коммуникации и связи с гражданами.
О режиме работы промышленных предприятий
В ОВА очередной раз обращаемся к предприятиям промышленного комплекса по переводу производства на ночное время.
«Это поможет увеличить возможности энергетиков для максимальной подачи света нашим гражданам, сохранить рабочие места и поддержать экономику», – отмечают в военной администрации.
Имеет место нестабильная работа мобильной связи?
Областная администрация уже дала рекомендации мобильным операторам по обеспечению надлежащей работы связи и оборудования дополнительными резервными источниками питания их вышек.
Напомним, сегодня, 15 декабря 2022 года, в Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии, а в области – экстренные.
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