Новости Одессы и Одесской области

Почему в Одессе не действуют графики отключений света?

Почему в Одессе не действуют графики отключений света?

«Одесская жизнь» продолжает знакомить своих читателей с ответами Одесской областной военной администрации (ОВА) на самые распространенные вопросы жителей региона по поводу отключений света.

Почему сегодня не используются четкие и прогнозируемые графики отключений?

Пока не будут отремонтированы и восстановлены основные объекты энергетики области, на которых продолжаются работы, выйти на понятные графики в ДТЭК технически нет возможности. В то же время глава ОВА Максим Марченко поставил четкую задачу энергетикам относительно скорейшего завершения этой работы и выхода на прогнозируемые стабилизационные отключения.

Используется ли энергия ветровых и солнечных станций, расположенных в регионе, для энергообеспечения области?

Несомненно, используется, отвечают в ОВА. Вся возобновляемая энергетика области является неотъемлемой частью энергетического баланса.

Продает ли государство электроэнергию за границу?

В настоящее время Украина не экспортирует электроэнергию за границу.

Напомним, сегодня, в среду, 14 декабря, в Одессе действуют аварийные отключения электроэнергии, а в Одесской области – экстренные.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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