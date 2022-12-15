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Что с отключениями света в Одессе 15 декабря

Что с отключениями света в Одессе 15 декабря

За сутки ситуация изменилась на сильно. 15 дкабря 2022 года в Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии, а в области – экстренные.

Об этом сообщает ДТЭК “Одесские Электросети”.

По информации энергетиков в Одессе по прежнему действуют аварийные отключения света. На других территориях области экстренные.

Напомним, что экстренные отключения – непрогнозируемые и связаны с нехваткой мощности на тех или иных участках энергосети. Если мощности недостаточно, приходится отключать потребителей, иначе это приведет к физическому выходу из строя оборудования.

Аварийные отключения – это экстренные, но когда часть оборудования уже поломалось. В таком случае на место выезжает аварийная бригада и устраняет повреждения.

В одесском регионе работает более 200 таких бригад. Но аварии происходят одна за другой, поэтому даже такого числа бригад не хватает. Хотя сотрудникам ДТЭК сейчас помогают и одесские коммунальщики, из предприятия, отвечающего за освещение улиц.

Тем не менее работа энергосети восстанавливается, и со временем Одесса вернется к отключениям по заранее опубликованным графикам. Они также станут не такими продолжительными.

Напомним, что если у вас нет света, зарядить телефоны и другие гаджеты, выйти в интернет и погреться можно в Пунктах Несокрушимости:

Также адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе можно посмотреть на интерактивной карте:

КАРТА

Ранее сообщалось, что 10 декабря россия атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате все районы и громады Одесской области остались без света.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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