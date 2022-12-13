Новости Одессы и Одесской области

В ДТЭК пояснили, почему к ним не дозвониться

В Одесской области сейчас критическая ситуация с поставками электроэнергии. Каждый день связаться с ДТЭК пробуют тысячи потребителей. Ответить всем нет физической возможности.

О сложившейся ситуации рассказал гендиректор «Одесских электросетей» Дмитрий Григорьев.

По его словам, количество сообщений о проблемах со светом и заявок на ремонт выросло в разы. Если раньше, до атак на энергоинфраструктуру, поступало около 130 тысяч звонков в месяц, то сейчас только в сутки на горячую линию могут звонить около 30 тысяч потребителей.

В такой ситуации сотрудники колл-центров не успевают обрабатывать все заявки, несмотря на то, что количество операторов выросло.

Также одесситы могут остаться без ответов из-за перегруженности каналов связи, несмотря на то, что их пропускная способность увеличивалась вдвое.

Лучший способ сейчас сообщить о своей проблеме со светом, по словам Дмитрия Григорьева, это оставлять свои обращения через приложения и чат-боты.

Если у вас долго не появляется свет, сообщить об этом можно в: чат-бот Viber и Telegram, IVR — меню колл-центра, нажав 1 — (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90, или отправить сообщение на официальная странице компании в фейсбуке.

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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