Благодійні організації в Одесі: як звернутись і чим можуть допомогти

Через війну все більше людей опиняються у складній життєвій ситуації та потребують підтримки. Ми зв’язалися з благодійними фондами, щоб дізнатися, яку гуманітарну та фінансову допомогу вони зараз пропонують.

Благодійна організація «Карітас Україна»

Фонд Карітас надає гуманітарну допомогу людям похилого віку, людям з інвалідністю І та II груп, малозабезпеченим або багатодітним сім’ям. Також пільгові категорії, у яких через війну постраждало житло, можуть отримати одноразову виплату у розмірі 6660 гривень на одну особу (2220 гривень на місяць).

Щоб дізнатися про наявність гуманітарної допомоги та виплати у вашому регіоні, звертайтеся за консультацією на «гарячу лінію» — 0 (800) 33-67-34.

Міжнародний комітет Червоного Хреста

Періодично запускає різні програми допомоги рідним загиблих і зниклих безвісти, пораненим цивільним особам, людям, які відбудовують або ремонтують житло, що постраждало від обстрілів. У тому числі надає гуманітарну допомогу переселенцям та тим, хто потрапив до складної життєвої ситуації. Однак Міжнародний комітет Червоного Хреста допомагає залежно від потреб регіону через місцеву владу.

За консультацією можна звертатися за телефоном – 0 (800) 300-155.

Суспільство Червоного Хреста України

Насамперед суспільство Червоного Хреста допомагає одноразовою гуманітарною допомогою людям, які потрапили у складну життєву ситуацію, переселенцям. Це можуть бути харчові продукти, засоби гігієни, постіль та інші необхідні в побуті речі. Також суспільство продовжує фінансувати державну програму «Прихисток»: громадяни, які безкоштовно надають житло внутрішнім переселенцям, можуть через соцзахист чи ЦНАП отримати щомісячну компенсацію за витрати на оплату комунальних послуг. Наприклад, влітку — 450 гривень на особу, у опалювальний сезон — 900 гривень на особу (у кожному регіоні можуть бути свої умови). За більш детальною інформацією телефонуйте на номер 0 (800) 332-656.

Благодійна організація «АДРА УКРАЇНА» («ADRA UKRAINE»)

Працює по всій Україні та в залежності від потреб людей у конкретному регіоні надає різноманітну гуманітарну допомогу. У пріоритеті сім’ї з дітьми, які перебувають на території активних бойових дій або поїхали звідти, багатодітні сім’ї, жінки або чоловіки, які самостійно утримують сім’ю, особи віком понад 50 років з інвалідністю, особи з інвалідністю, з хронічними захворюваннями, пораненням внаслідок бойових дій. Також дана категорія людей може отримати виплати у розмірі 6660 гривень на одну особу, якщо їхнє житло постраждало через війну.

Щоб дізнатися докладніше про фінансову чи гуманітарну допомогу у вашому регіоні, звертайтеся на «гарячу лінію» — (067) 333-17-52.

Французька гуманітарна організація «АКТЕД» («ACTED»)

Пропонує фінансову допомогу тим, хто постраждав внаслідок війни, у тому числі виділяє гроші на заміну вікон і дверей. Пріоритетом для отримання коштів стануть батьки, які самостійно виховують дітей, люди віком від 60 років та старші, особи з інвалідністю, які потребують догляду, багатодітні сім’ї, ті, у кого повністю чи частково зруйновано житло через бойові дії. Сума виплат — 6660 гривень на особу (на місяць по 2220 гривень).

Всі подробиці за телефонами — 0 (800) 33-45-89 або 0 (800) 33-69-36.

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Запустила програму для ремонту приватних житлових будинків, які отримали легкі та середні пошкодження у південних та північно-східних областях України.

Щоб дізнатися детальну інформацію, дзвоніть — 0 (800) 21-50-15.

Допомога грошима: хто може розраховувати?

Міжнародні організації приймають заявки на допомогу в індивідуальному порядку. Багато залежить від соціального стану та життєвої ситуації, в якій ви знаходитесь, місця проживання та від наявності у фондів коштів. Усі фонди виплачують матеріальну допомогу за умови, що сім’я та чи людина не отримує коштів від інших організацій.