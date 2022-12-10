Платим за свет, газ, воду, тепло: 5 вопросов о коммуналке в военное время

Как обычно в отопительный сезон платежи за коммуналку значительно увеличиваются. И вопросов у потребителей появляется больше, особенно с учетом военного времени. Еще с началом полномасштабного вторжения возникли разные ситуации: кто-то потерял работу, кто-то уехал из дома, а кто-то и вовсе лишился родных стен. За последние девять месяцев таких семей стало больше, а значит и вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в нестандартных случаях очень актуальны. «Одесская жизнь» отвечает на самые распространенные вопросы.

Как оплачивать коммуналку в военное время?

В регионах, где не проходят активные боевые действия, – работают бизнес, транспорт и так далее, – начисление и оплата осуществляется исходя из условий договора, заключенного между потребителем и исполнителем (управителем) жилищно-коммунальных услуг. То есть если услуга предоставляется, она, как и положено, должна оплачиваться.

Как решается вопрос с оплатой, если жилье разрушено или находится на временно оккупированной территории?

Если дом (квартира) были разрушены в результате военных действий, и по этой причине коммунальные услуги и услуга по управлению многоквартирным домом не предоставляются (не предоставлялись), плата не начисляется. Но факт утраты жилья должен быть подтвержден в местных органах власти.

Что касается временно оккупированных территорий – разъяснение в свое время дала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Так, на оккупированной территории платить за коммунальные услуги нужно только на счета коммунальных предприятий, открытых в соответствии с законодательством Украины. Перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета банковских учреждений, подконтрольных оккупационным властям, или внесение наличных средств не засчитывается как оплата. Это общее правило. Но главное – не подвергать себя опасности. И тут вы вправе действовать в зависимости от ситуации.

Надо ли платить, если семья вынуждена была покинуть свой дом?

Согласно статье 7 Закона «О жилищно-коммунальных услугах» №2189, потребитель имеет право не оплачивать стоимость коммунальных услуг, если он отсутствовал в жилом помещении свыше 30 календарных дней. Это касается поставки централизованного водоснабжения и водоотведения, если в доме не установлены приборы учета, а также вывоза мусора. Но период отсутствия придется подтвердить документально – предоставить справки с временного места жительства, лечения, прохождения военной службы, или справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица. Отправить коммунальщикам заявление с подтверждающими документами можно по электронной почте, Вайберу, Телеграму и так далее.

В то же время статья 7 не применяется:

если у потребителя есть приборы учета воды – в таком случае объем потребленных услуг фиксируется по показаниям приборов учета, соответственно и начисляется плата за эти услуги (также во время военного положения для тех потребителей, которые не передают показания счетчиков воды или у которых отсутствуют счетчики, применяется корректирующий коэффициент);

– в таком случае объем потребленных услуг фиксируется по показаниям приборов учета, соответственно и начисляется плата за эти услуги (также во время военного положения для тех потребителей, которые не передают показания счетчиков воды или у которых отсутствуют счетчики, применяется корректирующий коэффициент); к услуге теплоснабжения, так как при отсутствии потребителя его дом (квартира) отапливаются;

так как при отсутствии потребителя его дом (квартира) отапливаются; к услуге по управлению многоквартирным домом, поскольку она фактически предоставляется управляющей компанией.

Конечно, если какая-либо услуга не предоставлялась или предоставлялась не в полном объеме, потребителям должны пересчитать размер платы.

Коммунальные долги могут заморозить?

Потребители, которые надеются, что коммунальные долги за военный период заморозят или спишут, скорее всего, разочаруются. Поступления от платы за коммунальные услуги – по сути, единственный источник дохода для исполнителей услуг, и эти деньги должны идти на ремонтные работы, восстановление поврежденной инфраструктуры. Тем более, что и на государственном, и на региональном уровнях работают программы поддержки малообеспеченных потребителей. То есть для всех и вся «списание» маловероятно.

Могут ли коммунальщики начислить пеню за неуплату?

До прекращения или отмены военного положения запрещено:

насчитывать и взыскивать штрафы, пеню;

делать инфляционные начисления;

начислять проценты на задолженность;

прекращать или приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Кроме того, во время военного положения запрещено открытие исполнительных производств и взыскание коммунальной задолженности в громадах, расположенных в районах проведения военных действий или которые находились (находятся) во временной оккупации, блокаде согласно перечню, утвержденному Министерством реинтеграции.

Что делать, если нет возможности оплачивать коммунальные услуги?

Военное положение когда-то закончится, и, если будут долги – их придется оплачивать. Чтобы не усугублять положение, принять меры лучше сейчас.

ВАРИАНТ 1. Можно обратиться в службу, которой вы задолжали, и написать заявление о реструктуризации (оплате частями) долга.

Можно обратиться в службу, которой вы задолжали, и написать заявление о реструктуризации (оплате частями) долга. ВАРИАНТ 2. Оформить субсидию. Процедура имеет свои особенности и требует документального подтверждения вашей частичной неплатежеспособности.

Ольга Новикова

Фото: Фокус